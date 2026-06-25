Comienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah

Se espera que Trevoh Chalobah, formado en la cantera del Chelsea, continúe su carrera en la Serie A italiana. La lucha por el defensa inglés se intensifica, ya que no solo los recién ascendidos, sino también los actuales campeones se han sumado a la puja, aumentando el interés en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Según Goal.com, el Como, nuevo miembro de la Serie A, ha presentado una oferta oficial por el jugador de 26 años. El equipo dirigido por la ex estrella Cesc Fàbregas, que se ha clasificado para la Liga de Campeones la próxima temporada, ha marcado a Chalobah como su objetivo principal para reforzar la plantilla.

La competencia entre el Inter y el Como

Sin embargo, este traspaso no será fácil para el Como. El Inter, actual campeón de Italia, también está considerando la opción de incorporar al defensa central. El técnico de los "Nerazzurri", Cristian Chivu, valora mucho la experiencia del jugador en la Premier League y su polivalencia. La posibilidad de jugar la Liga de Campeones podría ser el factor clave para que Chalobah decida mudarse a Italia.

La directiva del Chelsea no se opone a la venta de su canterano. A pesar de haber disputado 47 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, el club busca asegurar la estabilidad financiera y recaudar fondos para fichar nuevos defensas. El hecho de que el jugador tenga contrato con los londinenses hasta 2028 da ventaja al club en las negociaciones.

Actualmente, Trevoh Chalobah participa en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra. El seleccionador Thomas Tuchel convocó a Chalobah en sustitución del lesionado Tino Livramento. Curiosamente, al elegir a Chalobah por delante del veterano del Manchester United Harry Maguire, Tuchel demostró su confianza en el alto potencial del jugador.

La condición física y la flexibilidad táctica de Chalobah podrían ser muy útiles para los clubes italianos. Especialmente para un equipo grande como el Inter, este tipo de defensas experimentados son vitales para defender el Scudetto y tener éxito en el ámbito internacional. Dado que el Chelsea se ha quedado fuera de las competiciones europeas la próxima temporada, el jugador está considerando seriamente las ofertas de la Serie A para seguir progresando en su carrera.