Comienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah

·42·Deportes
Comienza una intensa lucha en Italia por el defensa del Chelsea Trevoh Chalobah

Se espera que Trevoh Chalobah, formado en la cantera del Chelsea, continúe su carrera en la Serie A italiana. La lucha por el defensa inglés se intensifica, ya que no solo los recién ascendidos, sino también los actuales campeones se han sumado a la puja, aumentando el interés en el mercado de fichajes. Así lo informa Goal.com informa al respecto.

Según Goal.com, el Como, nuevo miembro de la Serie A, ha presentado una oferta oficial por el jugador de 26 años. El equipo dirigido por la ex estrella Cesc Fàbregas, que se ha clasificado para la Liga de Campeones la próxima temporada, ha marcado a Chalobah como su objetivo principal para reforzar la plantilla.

La competencia entre el Inter y el Como

Sin embargo, este traspaso no será fácil para el Como. El Inter, actual campeón de Italia, también está considerando la opción de incorporar al defensa central. El técnico de los "Nerazzurri", Cristian Chivu, valora mucho la experiencia del jugador en la Premier League y su polivalencia. La posibilidad de jugar la Liga de Campeones podría ser el factor clave para que Chalobah decida mudarse a Italia.

La directiva del Chelsea no se opone a la venta de su canterano. A pesar de haber disputado 47 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, el club busca asegurar la estabilidad financiera y recaudar fondos para fichar nuevos defensas. El hecho de que el jugador tenga contrato con los londinenses hasta 2028 da ventaja al club en las negociaciones.

Actualmente, Trevoh Chalobah participa en la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra. El seleccionador Thomas Tuchel convocó a Chalobah en sustitución del lesionado Tino Livramento. Curiosamente, al elegir a Chalobah por delante del veterano del Manchester United Harry Maguire, Tuchel demostró su confianza en el alto potencial del jugador.

La condición física y la flexibilidad táctica de Chalobah podrían ser muy útiles para los clubes italianos. Especialmente para un equipo grande como el Inter, este tipo de defensas experimentados son vitales para defender el Scudetto y tener éxito en el ámbito internacional. Dado que el Chelsea se ha quedado fuera de las competiciones europeas la próxima temporada, el jugador está considerando seriamente las ofertas de la Serie A para seguir progresando en su carrera.

ChelseaInterComoFichajesTrevoh Chalobah
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está al caerEl Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está al caerHoy, 02:53Emotivo mensaje del padre de Neymar: la estrella brasileña regresa al fútbolEmotivo mensaje del padre de Neymar: la estrella brasileña regresa al fútbolHoy, 02:52Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?Marc Cucurella insta a Enzo Fernandez a unirse al Real Madrid: ¿se concretará el traspaso?Hoy, 02:19Marc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius JúniorMarc Cucurella se declara listo para hacer el «trabajo sucio» por Vinícius JúniorHoy, 01:30El Chelsea pide 75 millones de libras por Malo Gusto: el defensa podría abandonar el clubEl Chelsea pide 75 millones de libras por Malo Gusto: el defensa podría abandonar el clubHoy, 01:14Detalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude BellinghamDetalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude BellinghamHoy, 00:39
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán