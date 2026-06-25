México se clasifica con 9 puntos y Sudáfrica vence a Corea del Sur

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México se clasifica con 9 puntos y Sudáfrica vence a Corea del Sur

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el grupo A, se disputaron los últimos partidos y se definieron los clasificados a los play-offs.

La selección de México venció cómodamente a la República Checa, logrando un récord del 100% en el grupo. Con tres victorias en tres partidos y sin recibir goles, los mexicanos avanzan a la siguiente fase en primer lugar.

México rompió la resistencia rival en la segunda parte. Chaves abrió el marcador en el minuto 55 y, seis minutos después, Quiñones amplió la ventaja. Fidalgo cerró el encuentro con el tercer gol en el tiempo añadido.

CM-2026. Grupo A, 3ª jornada

República Checa — México — 0:3

Goles: Chaves, 55; Quiñones, 61; Fidalgo, 90+4.

República Checa: Kovar, Holes, Hranyach, Krejci, Soufal, Sadilek, Cherv, Doudera, Shuls, Vishinskiy, Hlojek.

México: Ranxel, Sanches, Reyes, Montes, Chaves, Mora, Alvares, Romo, Alvarado, Martines, Quiñones.

Amonestación: Alvares, 64.

Sudáfrica venció por la mínima a Corea del Sur en un partido decisivo. De este modo, Sudáfrica arrebató la segunda posición a su rival asiático y consiguió el pase a los play-offs.

El destino del encuentro se decidió con el único gol marcado en la segunda mitad. En el minuto 63, Maseko anotó el gol que dio a Sudáfrica una victoria vital y el segundo puesto del grupo.

Sudáfrica — Corea del Sur — 1:0

Gol: Maseko, 63.

Sudáfrica: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko, Mofokeng, Appolis, Makgopa.

Corea del Sur: Seong Gyu, G. Lee, Min Jaye, H. Lee, Seol, Paik, In Beom, T. Lee, Kang In, Hi Chan, Hyong Gyu.

Amonestaciones: Modiba, 73; Cho, 79.

Situación final del grupo A:

  1. México — 9 puntos, 3 victorias, diferencia de goles 6:0

  2. Sudáfrica — 4 puntos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2:3

  3. Corea del Sur — 3 puntos, 1 victoria, 2 derrotas, 2:3

  4. República Checa — 1 punto, 1 empate, 2 derrotas, 2:6

De esta manera, México y Sudáfrica avanzan a la fase de play-offs. Para Corea del Sur y la República Checa, su participación en el Mundial termina en la fase de grupos.

MéxicoSudáfricaCorea del SurRepública Checa
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Shuhrat Razzakov
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