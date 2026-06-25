¡Récord negativo terrible para Catar: ¡dos goles en contra en dos partidos!

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¡Récord negativo terrible para Catar: ¡dos goles en contra en dos partidos!

Las Copas del Mundo no solo quedan en la historia por los bellos goles y los grandes récords, sino también por fracasos que los futbolistas preferirían olvidar rápidamente. Lamentablemente, la selección nacional de Catar entró en los anales del Mundial 2026 con un resultado igualmente desagradable.

« Fidelidad » a su propia portería: ¿qué sucedió?

Los futbolistas cataríes marcaron en contra en dos partidos consecutivos durante la competición, repitiendo uno de los récords negativos más pesados de la historia de los mundiales. Esta cadena de mala suerte se observó en los siguientes encuentros:

  • En el partido contra Canadá: Catar no solo sufrió una pesada derrota por 0-6, sino que también anotó un gol en contra.

  • En el encuentro contra Bosnia y Herzegovina: El partido terminó con una derrota por 1-3 y, en este duelo, los futbolistas cataríes volvieron a «ayudar» al rival convirtiéndose nuevamente en autores de un gol en contra.

¿Quién más ha pasado por esto en la historia?

En la rica historia de las Copas del Mundo, este indicador inusual y desafortunado solo se había registrado dos veces hasta ahora. Catar se convirtió en la tercera selección en esta «lista negra»:

Año del Mundial

Selección nacional

Casos de goles en contra

1966

Bulgaria

Marcó dos veces en contra durante el torneo.

2018

Rusia

Los jugadores anotaron dos goles en contra en el Mundial disputado en casa.

2026

Catar

Marcó en contra en dos partidos consecutivos.

Despedida anticipada del torneo

Resultado de la competición: Ante tales infortunios, el resultado general de la selección de Catar en el Mundial 2026 tampoco fue motivo de orgullo. El equipo sumó apenas 1 punto en total en la fase de grupos. Como resultado, quedaron últimos de su grupo y se vieron obligados a abandonar la competición prematuramente.

¡Esperamos que la selección de Catar saque las conclusiones correctas de este fracaso y alegre a sus aficionados solo con bellas victorias en los próximos grandes torneos!

CatarCanadáBosnia y HerzegovinaBulgariaRusia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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