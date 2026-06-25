McGregor lanza advertencia a Holloway: «Un solo golpe potente será suficiente»

La estrella del MMA Conor McGregor expresó opiniones contundentes sobre su rival, el peleador estadounidense de la UFC Max Holloway, antes de su próximo enfrentamiento.

El peleador irlandés señaló que Holloway ha recibido demasiados golpes y lesiones a lo largo de su carrera. McGregor confía en que esta vez un solo golpe potente será suficiente para noquear a su oponente.

«Sé cuánto daño ha acumulado Max durante su carrera. Ahora, un solo golpe potente mío bastará para vencerlo. Holloway no está a mi nivel, ni en técnica, ni mentalmente, ni físicamente», dijo McGregor.

Afirmó considerarse superior a su rival en velocidad, potencia, inteligencia de combate y resistencia.

«Velocidad, potencia, IQ de pelea, resistencia, salud y agilidad: soy mejor en todo», añadió.

McGregor recordó su enfrentamiento anterior, asegurando que dominó completamente a Holloway en aquel combate. El irlandés planea repetir un escenario similar en esta ocasión.

«En nuestra pelea anterior dominé totalmente a Max y planeo hacerlo de nuevo. No me basta con una simple victoria. Debe ser espectacular y visualmente atractivo. Así será exactamente», afirmó.

Asimismo, McGregor destacó que siente que está regresando a la mejor etapa de su carrera.

Cabe recordar que la pelea entre Conor McGregor y Max Holloway se llevará a cabo el 12 de julio en el marco del evento UFC 329.