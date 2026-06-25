José Mourinho revela por qué fue despedido del Tottenham: el secreto sobre Son y la final

Uno de los entrenadores más famosos del mundo del fútbol, José Mourinho, ha revelado los detalles de su inesperado despido del club londinense Tottenham. El técnico portugués se vio obligado a dejar el equipo en 2021, a pocos días de la final de la EFL Cup. Esta decisión generó muchas preguntas en aquel momento y fue un golpe inesperado para el propio entrenador. Así lo informa Goal.com en una noticia.

En conversación con Adebayo Akinfenwa en el podcast Beast Mode On, Mourinho recordó que el principal malentendido con la directiva del Tottenham fue sobre los objetivos prioritarios del equipo. Según él, para los dueños del club, conseguir la clasificación a la Champions League, que genera más ingresos financieros, era más importante que ganar el tan ansiado trofeo.

Despido inesperado antes de la final

Mourinho asumió el cargo en el Tottenham en noviembre de 2019. Su misión principal era poner fin a la sequía de trofeos del equipo. En abril de 2021, el Tottenham debía enfrentarse al Manchester City en la final de la EFL Cup. Sin embargo, a solo cuatro días del duelo decisivo, la directiva del club despidió al entrenador.

"No podía creerlo. En ese momento, el Tottenham no tenía ningún trofeo. Estrellas como Harry Kane, Heung-min Son y Hugo Lloris no habían ganado ni un solo título con el club. Yo estaba totalmente concentrado en la final de Wembley, pero la directiva tenía planes diferentes", dice José Mourinho.

Según el entrenador, su despido también pudo deberse a su intención de dejar en el banquillo al equipo titular, especialmente a Heung-min Son, en el partido contra el Southampton previo a la final. Mourinho quería ahorrar fuerzas para la final, mientras que la directiva temía perder puntos en la lucha por la Champions League.

La elección entre intereses financieros y trofeos

Según informa Goal.com, para los dueños del Tottenham era financieramente mucho más rentable quedar entre los cuatro primeros de la Premier League. Mourinho, por su parte, prefería entrar en la historia del club ganando un trofeo. Este conflicto llevó finalmente a la salida del entrenador.

Al recordar aquella época, Mourinho también criticó la actitud del club hacia sus jugadores. Afirmó que jugadores de alto nivel como Harry Kane y Heung-min Son merecían logros dignos en sus carreras, pero que la estrategia del club no siempre coincidía con esos objetivos.

Al final, el Tottenham desperdició la oportunidad en la final ante el Manchester City y tampoco logró conseguir la clasificación a la Champions League esa temporada. José Mourinho recuerda este suceso como uno de los momentos más incomprensibles y dolorosos de su carrera.