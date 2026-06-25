Mourinho pide dos fichajes más a la directiva del Real

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Mourinho pide dos fichajes más a la directiva del Real

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha solicitado a la directiva del club nuevos fichajes con el objetivo de reforzar aún más la plantilla. Así lo ha informado el diario español Marca.

Según la fuente, a pesar de que se han alcanzado varios acuerdos importantes en el mercado estival, el técnico portugués considera que la plantilla aún no está completa.

Mourinho ha pedido la incorporación de dos futbolistas más antes del cierre del mercado de fichajes. Se dice que el entrenador necesita un defensa central y un centrocampista.

El técnico portugués desea que haya una fuerte competencia en cada línea antes de la nueva temporada. Por ello, ha establecido como prioridad reforzar el centro de la defensa y el centro del campo.

Cabe recordar que el Real ha incorporado hasta la fecha a tres nuevos jugadores en este mercado estival.

El club madrileño ha fichado al defensa Marc Cucurella del Chelsea, a Ibrahima Konaté del Liverpool y al centrocampista Bernardo Silva del Manchester City.

La pregunta principal ahora es si la directiva del club satisfará la petición de Mourinho y concretará dos acuerdos más antes de que cierre el mercado de fichajes.

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Shuhrat Razzakov
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