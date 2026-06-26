Países Bajos vence a Túnez y lidera su grupo (video)

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Países Bajos vence a Túnez y lidera su grupo (video)

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el grupo F, la selección de Países Bajos derrotó 3-1 al outsider de Túnez, clasificándose para los play-offs en primera posición.

Países Bajos comenzó el partido con mucha intensidad. En el minuto 3, Skhiri marcó en propia puerta, poniendo por delante a los europeos.

Cuatro minutos después, Brobbey anotó el segundo gol de Países Bajos. De este modo, Túnez quedó en una situación complicada desde los primeros minutos del encuentro.

En el minuto 54 de la segunda parte, Mastouri anotó para reducir la diferencia y devolver la esperanza a Túnez. Sin embargo, en el minuto 62, van Hecke marcó, ampliando nuevamente la ventaja neerlandesa a dos goles.

El marcador no volvió a cambiar y Países Bajos selló la victoria por 3-1.

Mundial 2026. Grupo F, Jornada 3

Túnez — Países Bajos — 1:3

Goles: Mastouri, 54 — Skhiri, 3 (ag); Brobbey, 7; van Hecke, 62.

Túnez: Damen, Valeri, Talbi, Skhiri, Bin Hamida, Abdi, Slimane (Achouri, 68), Gharbi, Khedira (Belhaj, 67), Mejbri, Mastouri.

Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Aké, Gravenberch, de Jong, Reijnders (Kluivert, 72), Malen (Sammervill, 72), Gakpo (Lang, 84), Brobbey (Depay, 78).

Tras este resultado, Países Bajos terminó el grupo F en primer lugar con 7 puntos. Japón quedó en la segunda posición con 5 puntos.

Suecia terminó tercera del grupo con 4 puntos y se clasificó para los play-offs. Túnez, derrotado en sus tres encuentros, quedó en la última posición sin puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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