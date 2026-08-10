Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a Uzbekistán

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Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a Uzbekistán

En Tashkent, el Campeonato Asiático de halterofilia entre cadetes y júnior continúa con duelos intensos y muy disputados. En la siguiente jornada, los integrantes de la selección de Uzbekistán cuajaron una gran actuación y conquistaron nuevas medallas.

El Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán anunció oficialmente esta buena noticia.

¡Marjona Abdumutalova, campeona de Asia!

Las pruebas de arrancada en la categoría de menos de 57 kg fueron especialmente exitosas para las halterófilas uzbekas.

Nuestra talentosa atleta Marjona Abdumutalova levantó consecutivamente 85, 88 y 90 kg con éxito y superó a todas sus rivales. Gracias a este magnífico resultado, Marjona se proclamó campeona asiática júnior en arrancada!

Cabe destacar que este triunfo de Abdumutalova supuso para la delegación uzbeka la primera medalla de oro en este Campeonato Asiático.

Medalla de plata para Zarina Abdullahakova

Otra representante de nuestro país, que compitió en la misma categoría de menos de 57 kg, Zarina Abdullahakova también subió al podio.

En la prueba de arrancada, logró levantar 74 y 78 kg y conquistó la medalla de plata del Campeonato Asiático de cadetes.

Triunfo en Tashkent: Marjona Abdumutalova brinda el primer oro a Uzbekistán

Cabe señalar que las pruebas de dos tiempos y total olímpico en la categoría de menos de 57 kg continúan con una intensa lucha.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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