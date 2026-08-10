CALB mejora considerablemente la calidad de las baterías para vehículos eléctricos

·6·Tecnología
CALB mejora considerablemente la calidad de las baterías para vehículos eléctricos

El gran fabricante chino de baterías CALB ha iniciado amplias reformas técnicas internas tras los fallos masivos de las baterías instaladas en los vehículos eléctricos de GAC. Según informa Ixbt.com en un reporte sobre el caso.

El problema se debió a fallos en las baterías LFP de 177 A·ch de capacidad instaladas en los vehículos GAC Aion. Durante la primera mitad de julio, se registraron nada menos que 182 reclamaciones en las plataformas chinas de quejas de consumidores. Se determinó que el problema podría afectar potencialmente a cerca de 213 000 automóviles y que el fallo se produjo en aproximadamente el 4,7 % de los casos.

Nuevos estándares de control de calidad

Tras esta situación, GAC amplió la garantía de las baterías a ocho años o 300 000 kilómetros. Por su parte, CALB se comprometió a ofrecer diagnósticos y servicio gratuitos para solucionar los fallos. El fabricante está sometiendo los procesos tecnológicos a un control estricto para evitar que estos incidentes vuelvan a producirse.

En particular, CALB ha reforzado considerablemente el control del grosor y la densidad del recubrimiento de los electrodos. A partir de ahora, la desviación de la densidad superficial deberá mantenerse estrictamente dentro del límite de ±1,5 %. Esto es fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad de las baterías a largo plazo.

Auditoría de la producción y las materias primas

Como parte de la mejora de los procesos tecnológicos, también se ha intensificado el control de la humedad y del punto de rocío durante el llenado de electrolito. Mientras que antes las muestras se sometían únicamente a controles diarios por muestreo, ahora cada rollo producido se analiza por separado.

La empresa también está realizando una auditoría completa de las existencias de materias primas, adhesivos, materiales aislantes y aditivos adquiridos en 2022–2023. Todas estas medidas contribuirán a elevar los estándares de seguridad de la industria de los vehículos eléctricos a escala mundial.

CALBGACVehículos EléctricosBateríasTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google PlayEl sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google PlayHoy, 17:23Revelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7XRevelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7XHoy, 16:52SpaceX busca lanzar y recuperar la nave Starship desde el océanoSpaceX busca lanzar y recuperar la nave Starship desde el océanoHoy, 16:27El mercado chino de cámaras de vigilancia sin conexión a la red supera la mitadEl mercado chino de cámaras de vigilancia sin conexión a la red supera la mitadHoy, 15:50Elon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con StarlinkElon Musk afirma que todos los automóviles estarán equipados con StarlinkHoy, 15:22El grupo orbital Starlink alcanzará los 100 000 satélitesEl grupo orbital Starlink alcanzará los 100 000 satélitesHoy, 14:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil