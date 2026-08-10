CALB mejora considerablemente la calidad de las baterías para vehículos eléctricos

El gran fabricante chino de baterías CALB ha iniciado amplias reformas técnicas internas tras los fallos masivos de las baterías instaladas en los vehículos eléctricos de GAC. Según informa Ixbt.com en un reporte sobre el caso.

El problema se debió a fallos en las baterías LFP de 177 A·ch de capacidad instaladas en los vehículos GAC Aion. Durante la primera mitad de julio, se registraron nada menos que 182 reclamaciones en las plataformas chinas de quejas de consumidores. Se determinó que el problema podría afectar potencialmente a cerca de 213 000 automóviles y que el fallo se produjo en aproximadamente el 4,7 % de los casos.

Nuevos estándares de control de calidad

Tras esta situación, GAC amplió la garantía de las baterías a ocho años o 300 000 kilómetros. Por su parte, CALB se comprometió a ofrecer diagnósticos y servicio gratuitos para solucionar los fallos. El fabricante está sometiendo los procesos tecnológicos a un control estricto para evitar que estos incidentes vuelvan a producirse.

En particular, CALB ha reforzado considerablemente el control del grosor y la densidad del recubrimiento de los electrodos. A partir de ahora, la desviación de la densidad superficial deberá mantenerse estrictamente dentro del límite de ±1,5 %. Esto es fundamental para garantizar la estabilidad y la seguridad de las baterías a largo plazo.

Auditoría de la producción y las materias primas

Como parte de la mejora de los procesos tecnológicos, también se ha intensificado el control de la humedad y del punto de rocío durante el llenado de electrolito. Mientras que antes las muestras se sometían únicamente a controles diarios por muestreo, ahora cada rollo producido se analiza por separado.

La empresa también está realizando una auditoría completa de las existencias de materias primas, adhesivos, materiales aislantes y aditivos adquiridos en 2022–2023. Todas estas medidas contribuirán a elevar los estándares de seguridad de la industria de los vehículos eléctricos a escala mundial.