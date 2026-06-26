Ecuador vence a Alemania y consigue el pase a los playoffs (video)

Se disputaron los últimos encuentros del grupo E en la Copa del Mundo 2026.

La selección de Alemania, que ya había asegurado su pase a los playoffs, cayó 1-2 ante Ecuador. Esta victoria permite al equipo latinoamericano avanzar a la siguiente fase como uno de los mejores terceros.

El partido comenzó con intensidad. En el minuto 2, Leroy Sane puso adelantadora para Alemania. Sin embargo, la ventaja alemana no duró mucho.

En el minuto 9, Angulo anotó el gol del empate. En la segunda parte, Ecuador aumentó la presión y Plata marcó el segundo gol de su equipo al minuto 77.

En el tiempo restante, Alemania intentó empatar, pero Ecuador se mostró sólido en defensa y mantuvo la victoria crucial.

Mundial 2026. Grupo E, jornada 3

Ecuador — Alemania — 2:1

Goles: Angulo, 9; Plata, 77 — Sane, 2.

Ecuador: Galindes, Franco (Presiado, 64), Ordonez, Pacho, Hinkapi (Estupinan, 71), Yeboa (Torres, 85), M. Caicedo, Vite, Angulo (X. Caicedo, 85), Plata, Valencia (Rodriguez, 64).

Alemania: Neuer, Kimmich (Thiaw, 60), Tah, Rüdiger, Sane, Nmecha (Bayer, 64), Pavlovic (Stiller, 46), Raum, Musiala, Wirtz (Gross, 73), Havertz (Undav, 60).

Amonestaciones: Hinkapi, 43; Pavlovic, 44; Franco, 50; Plata, 89.

De esta manera, Alemania pasó a los playoffs con 6 puntos. Ecuador, con 4 puntos, continuará en el torneo como uno de los mejores terceros.