Costa de Marfil vence a Curazao y avanza a los 1/16 de final (video)

Se disputaron los últimos encuentros del grupo E en la Copa del Mundo 2026.

La selección de Costa de Marfil derrotó a Curazao por 2-0, logrando el segundo puesto del grupo y clasificando a los octavos de final (1/16).

El encuentro comenzó con ataques activos de los africanos. En el minuto 7, Nicolas Pépé abrió el marcador, poniendo a su equipo por delante.

En la segunda parte, Costa de Marfil mantuvo la iniciativa. En el minuto 64, Pépé volvió a marcar para anotar un doblete y sentenciar prácticamente el destino del partido.

En el tiempo restante, Curazao intentó recortar distancias, pero Costa de Marfil se mostró sólida en defensa y mantuvo la victoria crucial.

CM 2026. Grupo E, jornada 3

Curazao — Costa de Marfil — 0:2

Goles: Pépé, 7, 64.

Curazao: Rum, Brenet (Sambo, 90), Gaari (Kastaner, 77), Obispo, Fonville (Noslin, 77), Floranus, Comenencia (Antonis, 61), L. Bakuna, J. Bakuna, Lokadia (Kuvas, 90).

Costa de Marfil: Fofana, Due, Kossunu, Diomande, Operi, Sangare, Kessie (Seri, 77), Diallo (Oulai, 46), Pépé (Vai, 67), Diomande (Ture, 67), Bonny (Diakite, 67).

Amonestaciones: Pépé, 35; J. Bakuna, 75; Kastaner, 83.

De esta manera, Costa de Marfil terminó segunda en el grupo E con 6 puntos y avanzó a la fase de eliminación directa. Curazao quedó última con 1 punto.