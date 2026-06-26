Japón empata con Suecia y se adjudica el segundo puesto (video)

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Japón empata con Suecia y se adjudica el segundo puesto (video)

Continúan los encuentros de la 3ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En el grupo F, las selecciones de Japón y Suecia empataron 1-1.

En la primera parte, los equipos jugaron con precaución y no hubo goles. Los acontecimientos principales ocurrieron después del descanso.

En el minuto 56, Maeda puso por delante a Japón. Sin embargo, la ventaja de los asiáticos no duró mucho. En el minuto 62, Elanga anotó el gol del empate.

Durante el tiempo restante, ambos equipos intentaron marcar el gol de la victoria, pero el resultado no varió. De este modo, Japón y Suecia sumaron un punto cada uno.

Mundial 2026. Grupo F, 3ª jornada

Japón — Suecia — 1:1

Goles: Maeda, 56 — Elanga, 62.

Japón: Suzuki, Seko (Vatanabe, 75), Itakura, Ito, Sugavara, Tanaka, Kamada, Nakamura (Nagatomo, 75), Doan (Ito, 67), Maeda, Ueda.

Suecia: Zetterstrom, Lagerbiyelke, Hin, Gulmundsson, Bernhardsson (Svensson, 75), Lindelyof, Ayyari, Straud (Sema, 75), Elanga, Isak, Gyokeresh.

Tras este resultado, Países Bajos terminó el grupo F en primera posición con 7 puntos. Japón se ubicó en el segundo puesto con 5 puntos.

Suecia terminó tercera con 4 puntos y avanzó a la fase de play-off. Túnez, derrotada en sus tres encuentros, terminó última del grupo.

JapónSueciaPaíses BajosTúnez
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Shuhrat Razzakov
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