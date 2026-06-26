Mourinho revela el motivo principal de su regreso al Real Madrid

José Mourinho, quien ha regresado como entrenador principal del célebre Real Madrid, reveló la razón principal detrás de esta decisión.

Según el técnico portugués, el factor determinante que lo trajo de vuelta a Madrid fue el cariño y las fuertes emociones que siente por el club.

« Mi amor por el Real es innegable. Es precisamente ese sentimiento lo que me ha hecho volver aquí», afirmó Mourinho.

El entrenador destacó la necesidad de analizar la situación del club sin prisas, debatir todos los asuntos abiertamente y tomar las decisiones correctas para el desarrollo del equipo.

« Ahora es momento de calmarse y analizar profundamente la situación. Tenemos que comunicarnos, hacer preguntas y encontrar respuestas. Lo más importante es mantener una conversación abierta y honesta», citó la revista Vanity Fair.

Este verano, el técnico de 63 años fue nombrado entrenador principal del Real Madrid por segunda vez en su carrera.

Mourinho ya había dirigido a los madrileños entre 2010 y 2013. En aquel periodo, el Real conquistó La Liga, así como la Copa del Rey y la Supercopa de España.

La primera etapa del portugués en Madrid quedó marcada por una competencia feroz, altas exigencias y trofeos importantes. Ahora busca abrir una nueva página en el club y liderar al equipo hacia nuevas metas ambiciosas.

Anteriormente, Mourinho también había opinado sobre las dificultades que puede enfrentar un entrenador en el Real y los problemas que deben resolverse.