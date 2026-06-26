Mourinho revela el motivo principal de su regreso al Real Madrid

·56·Deportes
Mourinho revela el motivo principal de su regreso al Real Madrid

José Mourinho, quien ha regresado como entrenador principal del célebre Real Madrid, reveló la razón principal detrás de esta decisión.

Según el técnico portugués, el factor determinante que lo trajo de vuelta a Madrid fue el cariño y las fuertes emociones que siente por el club.

« Mi amor por el Real es innegable. Es precisamente ese sentimiento lo que me ha hecho volver aquí», afirmó Mourinho.

El entrenador destacó la necesidad de analizar la situación del club sin prisas, debatir todos los asuntos abiertamente y tomar las decisiones correctas para el desarrollo del equipo.

« Ahora es momento de calmarse y analizar profundamente la situación. Tenemos que comunicarnos, hacer preguntas y encontrar respuestas. Lo más importante es mantener una conversación abierta y honesta», citó la revista Vanity Fair.

Este verano, el técnico de 63 años fue nombrado entrenador principal del Real Madrid por segunda vez en su carrera.

Mourinho ya había dirigido a los madrileños entre 2010 y 2013. En aquel periodo, el Real conquistó La Liga, así como la Copa del Rey y la Supercopa de España.

La primera etapa del portugués en Madrid quedó marcada por una competencia feroz, altas exigencias y trofeos importantes. Ahora busca abrir una nueva página en el club y liderar al equipo hacia nuevas metas ambiciosas.

Anteriormente, Mourinho también había opinado sobre las dificultades que puede enfrentar un entrenador en el Real y los problemas que deben resolverse.

Jose MourinhoReal MadridVanity Fair
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Turquía vence a Estados Unidos pero queda fuera del torneoTurquía vence a Estados Unidos pero queda fuera del torneoHoy, 11:30¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!¡Revelados los detalles de la misteriosa conversación entre Ronaldo y Husanov en el campo!Hoy, 11:29¿Podría Eldor Shomurodov fichar por el Fenerbahce ?¿Podría Eldor Shomurodov fichar por el Fenerbahce ?Hoy, 11:11Entrenador de la RD Congo: «Debemos arriesgar contra Uzbekistán»Entrenador de la RD Congo: «Debemos arriesgar contra Uzbekistán»Hoy, 10:56Arda Guler fue el mejor jugador del partido Turquía — Estados UnidosArda Guler fue el mejor jugador del partido Turquía — Estados UnidosHoy, 10:49Mundial 2026: Partidos decisivos hoy en los grupos G, H e IMundial 2026: Partidos decisivos hoy en los grupos G, H e IHoy, 10:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev