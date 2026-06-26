José Mourinho revela su derrota más amarga: el partido que querría repetir

José Mourinho, uno de los entrenadores más conocidos y polémicos del fútbol mundial, ha hecho balance de sus logros y fracasos a lo largo de su prolífica carrera. En su participación en el podcast "Beast Mode On", el técnico portugués respondió de manera inesperada y sincera a la pregunta sobre qué encuentro desearía volver a jugar. Según sus palabras, el mayor pesar de su carrera es la final de la Europa League perdida con la AS Roma. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Durante su etapa al mando de la AS Roma, Mourinho logró llegar a dos finales continentales consecutivas. En 2022, el equipo se coronó campeón al derrotar al Feyenoord en la final de la UEFA Europa Conference League. Esta victoria tuvo una importancia histórica para Mourinho, convirtiéndose en el primer entrenador del mundo en ganar la Champions League, la Europa League y la Conference League.

Sin embargo, un año después, la AS Roma se enfrentó al Sevilla FC en la final de la Europa League. Este partido se convirtió en la primera gran derrota de Mourinho en una final europea. El encuentro se decidió a favor del Sevilla en la tanda de penaltis, pero la principal queja del entrenador no fue el resultado, sino el arbitraje.

La polémica con Anthony Taylor

Mourinho no ocultó que sigue insatisfecho con las decisiones del árbitro inglés Anthony Taylor en dicha final. Según Goal.com, el técnico subrayó que, si tuviera la oportunidad de repetir aquel partido, lo haría bajo una sola condición: "La final Roma — Sevilla. ¡Pero sin Anthony Taylor!". Varias situaciones polémicas del colegiado, especialmente en la concesión de un penalti, provocaron las duras críticas del especialista portugués.

Durante la entrevista, Mourinho señaló al Real Madrid como el mejor vestuario que ha gestionado. Actualmente, tiene la fortuna de regresar a las filas del gigante blanco para trabajar con estrellas como Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Tras firmar un contrato de tres años con el Real Madrid, el entrenador tiene como objetivo devolver al club a la senda de las victorias.

Asimismo, Mourinho eligió el estadio Anfield del Liverpool como el campo más difícil para jugar como visitante. En su opinión, el ambiente de este estadio genera una presión inmensa para cualquier equipo rival. A pesar de ello, el enfoque principal del técnico está ahora en alcanzar nuevos éxitos con el Real Madrid.

Cabe recordar que, durante su primera etapa en el Real Madrid (2010-2013), José Mourinho ganó la liga española y la Copa del Rey. Ahora, se prepara para aplicar su vasta experiencia y conquistar nuevas cimas con los madridistas.