Koeman advierte seriamente a sus jugadores antes de enfrentar a Marruecos

·72·Deportes
Koeman advierte seriamente a sus jugadores antes de enfrentar a Marruecos

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, compartió sus impresiones tras la victoria por 3-1 ante Túnez en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los Países Bajos comenzaron el encuentro con mucha confianza, anotando dos goles en los primeros siete minutos. Sin embargo, Koeman no ocultó su insatisfacción con el desempeño posterior de su equipo.

«Terminamos primeros del grupo y estoy satisfecho con ese resultado. Pero no me gustó que el equipo bajara la intensidad durante el partido. Quizás el hecho de ir ganando 2-0 en siete minutos afectó a los jugadores», afirmó el técnico neerlandés.

Koeman subrayó que tal complacencia podría salirles cara en los play-offs. Hizo especial hincapié en que el próximo rival, Marruecos, cuenta con una línea ofensiva muy potente.

«Esta actitud podría convertirse en un gran problema en el partido contra Marruecos. Son un equipo con una línea de ataque muy buena», citó el servicio de prensa de la FIFA.

Cabe recordar que los Países Bajos terminaron primeros de grupo con 7 puntos. Ahora, los pupilos de Koeman se enfrentarán a Marruecos en la fase de eliminación directa.

Ronald KoemanPaíses BajosMarruecosTúnezFIFA
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

José Mourinho añade un nuevo «título» a su colección de trofeosJosé Mourinho añade un nuevo «título» a su colección de trofeosHoy, 13:36Inglaterra obligada a alinear a sus titulares frente a PanamáInglaterra obligada a alinear a sus titulares frente a PanamáHoy, 13:19El regreso de Neymar a la selección de Brasil provoca duras críticasEl regreso de Neymar a la selección de Brasil provoca duras críticasHoy, 13:14Arsenal intensifica la lucha por Bruno Guimaraes: los londinenses preparan una nueva ofertaArsenal intensifica la lucha por Bruno Guimaraes: los londinenses preparan una nueva ofertaHoy, 12:57Harry Kane podría lograr un hito inédito en la historia del fútbol inglésHarry Kane podría lograr un hito inédito en la historia del fútbol inglésHoy, 12:32¡19 equipos clasificados para los play-offs y los primeros choques definidos!¡19 equipos clasificados para los play-offs y los primeros choques definidos!Hoy, 12:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev