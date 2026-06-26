Koeman advierte seriamente a sus jugadores antes de enfrentar a Marruecos

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, compartió sus impresiones tras la victoria por 3-1 ante Túnez en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los Países Bajos comenzaron el encuentro con mucha confianza, anotando dos goles en los primeros siete minutos. Sin embargo, Koeman no ocultó su insatisfacción con el desempeño posterior de su equipo.

«Terminamos primeros del grupo y estoy satisfecho con ese resultado. Pero no me gustó que el equipo bajara la intensidad durante el partido. Quizás el hecho de ir ganando 2-0 en siete minutos afectó a los jugadores», afirmó el técnico neerlandés.

Koeman subrayó que tal complacencia podría salirles cara en los play-offs. Hizo especial hincapié en que el próximo rival, Marruecos, cuenta con una línea ofensiva muy potente.

«Esta actitud podría convertirse en un gran problema en el partido contra Marruecos. Son un equipo con una línea de ataque muy buena», citó el servicio de prensa de la FIFA.

Cabe recordar que los Países Bajos terminaron primeros de grupo con 7 puntos. Ahora, los pupilos de Koeman se enfrentarán a Marruecos en la fase de eliminación directa.