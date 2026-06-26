Arsenal intensifica la lucha por Bruno Guimaraes: los londinenses preparan una nueva oferta

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Arsenal intensifica la lucha por Bruno Guimaraes: los londinenses preparan una nueva oferta

El Arsenal, actual campeón de la Premier League, ha iniciado una ofensiva seria para fichar al centrocampista del Newcastle United, Bruno Guimaraes. El club londinense presentó una oferta inicial de 55 millones de libras esterlinas por la estrella brasileña, pero la solicitud fue rechazada. No obstante, el equipo de Mikel Arteta no tiene intención de rendirse y se prepara para presentar pronto una oferta mejorada. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Globo, el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, es el principal impulsor de este traspaso. Berta ha seguido de cerca el juego de Bruno Guimaraes desde su etapa en el Atlético de Madrid. Ahora, considera al futbolista como el candidato ideal para reforzar el centro del campo de los Gunners.

La postura firme del Newcastle

La directiva del Newcastle United no está dispuesta a dejar marchar a su capitán fácilmente. El jugador de 28 años desempeña un papel decisivo en el esquema táctico del equipo y se ha convertido en el favorito de la afición. Además, el hecho de que tenga contrato hasta junio de 2028 otorga ventaja a las Magpies en las negociaciones. El club, propiedad del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, no siente presión financiera por ahora y no ve la necesidad de vender a su mejor jugador.

Sin embargo, el hecho de que el Newcastle no participe en competiciones europeas la próxima temporada podría aumentar la probabilidad del traspaso. Una oferta de un club como el Arsenal, que defiende el título de campeón, es naturalmente atractiva para cualquier futbolista. Según Goal.com, se espera que el nuevo paquete financiero ofrecido por el club londinense ponga a prueba seriamente la voluntad del Newcastle.

Actuación brillante en el Mundial

Bruno Guimaraes está demostrando actualmente su calidad con la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026. Se ha convertido en uno de los mejores jugadores de su equipo en la fase de grupos. Especialmente, en el partido contra Escocia, dio dos asistencias, elevando su total a tres. Su éxito en el escenario internacional está contribuyendo a incrementar su valor de mercado.

La temporada pasada, el centrocampista disputó 41 partidos en todas las competiciones con el Newcastle, participando en 17 goles (goles y asistencias). Mikel Arteta valora especialmente su capacidad de control del balón y su disciplina táctica. Aunque el jugador centra ahora su atención en el partido de eliminatorias de Brasil contra Japón, se dice que está al tanto de las conversaciones entre los clubes.

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