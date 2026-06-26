La estrella del Chelsea, Pedro Neto, fue elegido el futbolista más guapo del Mundial

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La estrella del Chelsea, Pedro Neto, fue elegido el futbolista más guapo del Mundial

La Copa del Mundo 2026, que se celebra en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México, atrae la atención de los aficionados no solo por sus intensos partidos, sino también por reconocimientos inesperados. El extremo del Chelsea y de la selección de Portugal, Pedro Neto, fue elegido el futbolista más guapo del torneo. Este título informal generó amplias discusiones en las redes sociales y el propio jugador reaccionó en una rueda de prensa celebrada en Florida. Así lo informa Goal.com.

Después de que el secretario de prensa de la selección de Portugal presentara a Neto ante los medios como el «jugador más guapo del Mundial», el futbolista recibió la noticia con humor y una gran confianza en sí mismo. Según él, tal reconocimiento era algo esperado no solo para él, sino para todo el equipo. La respuesta sincera y bromista de Pedro Neto provocó las risas de los periodistas.

« Sinceramente, ¡esto no es una sorpresa absoluta para mí! Creo que es algo totalmente natural. En el vestuario ni siquiera se discutió el tema, porque mis compañeros ya estaban de acuerdo unánimemente en que soy el más guapo », bromeó el delantero del Chelsea sobre su nuevo estatus.

Ronaldo y la victoria sobre Uzbekistán

Tras las preguntas sobre su apariencia, Neto centró la atención en las acciones en el campo. En particular, destacó la amplia victoria de Portugal por 5-0 sobre la selección de Uzbekistán. Al hablar del capitán Cristiano Ronaldo, quien anotó un doblete en dicho encuentro, Neto subrayó que la ambición goleadora del delantero estrella inspira a todo el equipo.

Según Goal.com, Neto señaló que Ronaldo obtiene una motivación aún más fuerte después de cada gol. «Todo el equipo se alegró por él. Sabemos que vive por los goles y lo mucho que depende de ello. Es un placer ver al mejor jugador del mundo haciendo lo que ama. Ayudarlo a marcar en el Mundial es para nosotros una responsabilidad y motivación adicional», afirmó el extremo.

Situación del grupo y partido contra Colombia

Actualmente, la selección de Portugal ocupa el segundo lugar del grupo K, dos puntos por detrás de Colombia. Antes del partido decisivo que definirá al ganador del grupo, Neto afirmó que el ánimo del equipo es excelente. Según él, los pupilos de Roberto Martinez no quieren hacer cálculos matemáticos para elegir un rival más fácil en los play-offs.

«A veces, si quedamos segundos o terceros, analizamos los escenarios de contra quién podríamos enfrentarnos. Sin embargo, lo principal es mantener la mentalidad ganadora. Queremos ser los mejores y saldremos al campo contra Colombia solo para ocupar el primer lugar», añadió Pedro Neto.

Tras la contundente victoria sobre Uzbekistán, el partido contra Colombia se espera que sea una verdadera prueba para Portugal. Teniendo en cuenta que los sudamericanos también están en una forma deportiva excepcional, este choque se convertirá en uno de los encuentros más interesantes de la fase de grupos. Para Neto, este partido es la oportunidad de demostrar que no es solo una estrella mediática, sino un líder capaz de dar resultados en los grandes escenarios.

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