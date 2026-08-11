El juego Block Blast! estará disponible sin anuncios en Apple Arcade

Block Blast!, uno de los juegos móviles más descargados del año pasado, llegará pronto al servicio de juegos por suscripción Apple Arcade de Apple. El martes, Apple anunció la incorporación de Block Blast!+, una versión sin anuncios del popular juego de rompecabezas que permitirá a los usuarios disfrutar de su juego favorito sin distracciones. TechCrunch.com informa que.

Según la empresa de análisis Appfigures, este juego de rompecabezas se ha descargado aproximadamente 725 millones de veces a lo largo de su historia. Sin embargo, otras fuentes independientes y estimaciones indican una cifra aún mayor, de hasta 868 millones de descargas. El juego se lanzará el 3 de septiembre en la plataforma Apple Arcade, junto con Art of Fauna: Cozy Puzzles+, ganador de un App Store Award 2025, y otros proyectos interesantes.

Popularidad y número de descargas del juego

Según los datos internos de Apple, Block Blast! fue el juego gratuito más descargado para iPhone en 2025. Hungry Studio, creador del juego, y proveedores externos de análisis de aplicaciones como Sensor Tower informan de que el proyecto mantuvo su posición dominante durante los primeros meses de 2026 y continúa ocupando el primer puesto de las clasificaciones.

Mientras el juego de rompecabezas sigue atrayendo a decenas de millones de nuevos usuarios cada mes, los expertos se preguntan: ¿por qué decidió el estudio lanzar una versión de Arcade sin anuncios cuando su crecimiento no se había ralentizado? Durante los últimos meses, el juego siguió mostrando una gran actividad, con 70 millones de usuarios activos diarios y 300 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. El proyecto incluso se promocionó activamente en el festival Coachella de este año.

¿Por qué es importante la versión de Arcade?

Sin embargo, un análisis más profundo de los datos muestra que el número de descargas de Block Blast! disminuyó ligeramente respecto a su máximo de finales de 2024, cuando alcanzaba casi 50 millones al mes. Esto indica que el juego ha llegado a cierto nivel de madurez y que es un buen momento para incorporarlo al servicio de suscripción de Apple.

Para sus numerosos fans, la versión de Arcade pondrá fin al aspecto más molesto del juego: los anuncios que aparecen constantemente. Después de cada derrota, los usuarios tenían que ver un anuncio antes de iniciar una nueva partida, lo que les obligaba a cerrar la aplicación y volver a abrirla. Esto llevó a los fans a pedir durante mucho tiempo la posibilidad de jugar sin anuncios mediante una suscripción.

Novedades de Apple Arcade

El servicio Apple Arcade cuesta 6,99 dólares al mes e incluye más de 200 juegos. También puede combinarse con los planes Apple One, disponibles desde 19,95 dólares al mes para usuarios individuales. Entre los otros proyectos que llegarán a Arcade el 3 de septiembre se incluyen: