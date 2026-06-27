Dependencia de Messi en la selección de Argentina: ¿es peligroso confiar solo en Leo?

Aunque la selección de Argentina ha comenzado la Copa del Mundo 2026 de manera brillante, un aspecto del juego colectivo preocupa a los expertos. Lionel Messi ya ha anotado cinco goles desde el inicio del torneo, pero ninguno de sus compañeros ha logrado marcar aún. Esta situación demuestra que el sistema de juego de los actuales campeones del mundo sigue dependiendo totalmente de una sola persona. Así lo informa Goal.com en su noticia.

No es secreto que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ha construido su filosofía de juego alrededor de la superestrella veterana. Esta estrategia ha dado sus frutos: la Albiceleste ganó la Copa América en dos ocasiones consecutivas y ahora es uno de los principales candidatos a ser campeón del mundo por segunda vez. Por ello, en Argentina no hay debate sobre confiar en el delantero en la etapa final de su carrera.

Messi no es solo un jugador, es todo un sistema

El famoso delantero Zlatan Ibrahimovic valoró positivamente la importancia de Messi para el equipo en una entrevista con Fox Sports. Según él, Lionel no es solo el mejor jugador para Argentina, sino todo un sistema. «La grandeza no es que todo dependa de ti, sino que todos jueguen mejor porque tú estás», destacó la leyenda sueca.

A lo largo de los años, Messi ha disipado las dudas sobre su capacidad de liderazgo. Actualmente, no es solo una fuente de goles y asistencias, sino un verdadero líder capaz de convencer a sus compañeros de lograr lo imposible. Sin embargo, cómo quedaría el equipo sin Messi en el campo es la mayor interrogante antes de la fase de eliminatorias.

La próxima prueba y la rotación de la plantilla

Se espera que el encuentro contra Jordania en la última jornada de la fase de grupos sea un campo de pruebas importante para Scaloni. Tras las victorias sobre Argelia y Austria, Argentina aseguró anticipadamente el primer lugar del grupo. Esto permite al entrenador dar descanso a su estrella principal y probar a otros delanteros.

El club Inter Miami informó a finales de mayo que Messi presentaba una fatiga muscular completa. Jugar ocho partidos en cinco semanas puede ser físicamente agotador para el futbolista de 37 años. Por lo tanto, el partido contra Jordania es una oportunidad para que otros delanteros se luzcan y se liberen, aunque sea parcialmente, de la «dependencia de Messi».

Actualmente, Lionel Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del torneo. Este premio es uno de los pocos logros que aún no figuran en su vasta colección. No obstante, para el éxito general del equipo, será decisivo que otros forwards «despierten» y asuman la responsabilidad de marcar goles.