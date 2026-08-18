Un obstáculo para acelerar Starlink: Iridium recurre a la FCC

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Un obstáculo para acelerar Starlink: Iridium recurre a la FCC

La competencia se intensifica con fuerza en el mercado de las tecnologías espaciales: según ixbt.com, el reconocido operador de satélites Iridium se opone al proyecto de SpaceX para llevar el sistema Starlink a velocidades de gigabit. La empresa recurrió a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), alegando que las nuevas estaciones pasarela terrestres podrían provocar graves interferencias de radiofrecuencia en su infraestructura, y exigió bloquear el uso de las bandas de frecuencia correspondientes. Ixbt.com informa .

Actualmente, SpaceX opera con éxito más de 100 estaciones pasarela en Estados Unidos, que incluyen más de 1.500 antenas. Estas instalaciones terrestres desempeñan un papel fundamental en la transmisión de datos entre la infraestructura terrestre y los satélites Starlink. La empresa continúa ampliando su red para admitir los satélites V3 de próxima generación y ofrecer velocidades de gigabit a los usuarios.

El conflicto por las frecuencias y los argumentos de las partes

Según representantes de Iridium, sus cálculos preliminares muestran diferencias peligrosas entre las pasarelas de SpaceX y la infraestructura existente. Por ello, el operador pidió a la FCC suspender la asignación, en el marco de 28 solicitudes, de las bandas de frecuencia de 19,4–19,6 GHz y 29,1–29,3 GHz. Iridium afirma que SpaceX no le informó previamente de sus planes ni presentó las garantías de seguridad pertinentes.

En particular, el conflicto se intensificó en abril tras la solicitud para construir una nueva estación pasarela en Bastrop, Texas. Iridium sostiene que las frecuencias previstas para este lugar están destinadas específicamente a sus servicios de comunicaciones móviles por satélite y que la metodología de cálculo empleada por SpaceX se basa en comunicaciones fijas, no en los estándares de comunicación móvil.

La respuesta de SpaceX y las perspectivas futuras

Por su parte, SpaceX rechazó rotundamente estas acusaciones. Matthew Turk, representante de la empresa para asuntos de política satelital, declaró que sus cálculos muestran que no se producirá ninguna interferencia de radio. En concreto, la estación de Bastrop se encuentra a más de 1.400 kilómetros de las instalaciones de Iridium en Arizona; esta distancia y las características de la atmósfera descartan por completo cualquier riesgo.

SpaceX teme que estas objeciones ralenticen artificialmente el proceso de ofrecer Internet de banda ancha de alta velocidad a los consumidores. Iridium, por su parte, sostiene que recurrir al regulador es el último recurso y que un rechazo temporal de las solicitudes permitiría a ambas partes continuar negociando el uso compartido de las frecuencias.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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