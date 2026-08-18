El Borussia Dortmund ficha al centrocampista neerlandés Joey Veerman

Borussia Dortmund anunció oficialmente un fichaje importante para reforzar su plantilla. Según Goal.com, el club incorporó al talentoso centrocampista neerlandés Joey Veerman, procedente del PSV. Se espera que este traspaso impulse considerablemente las ambiciones del equipo del Signal Iduna Park para la nueva temporada y sus opciones en el centro del campo. Sobre ello, Goal.com informa de ello.

Según se ha informado, ambas partes llegaron a un acuerdo por un traspaso definitivo. A lo largo de su carrera, Joey Veerman ha llamado la atención de los especialistas por la regularidad de sus actuaciones en la Eredivisie y en el fútbol europeo. En particular, conquistó el campeonato neerlandés durante tres temporadas consecutivas: 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. Además, ganó la Copa de los Países Bajos con el PSV en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023.

Los motivos del traspaso y la opinión de la directiva

El director general de fútbol del Borussia Dortmund, Lars Ricken, valoró muy positivamente la importancia del acuerdo: «Joey es un futbolista capaz de aportar muchísimo a nuestro juego. Durante el mercado de verano centramos deliberadamente nuestra atención en el centro del campo. Desde principios de año hemos perdido a Pascal Groß y Salih Özcan en esa posición, y también planeamos utilizar a Emre Can como defensa central tras su regreso a la plantilla».

El principal objetivo del traspaso es reforzar el control creativo y la calidad técnica en el centro del campo. El director deportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, también destacó el potencial del nuevo jugador: «Joey es un futbolista realmente extraordinario, con una enorme creatividad, gran calidad técnica y una excelente visión de juego. Ha demostrado que puede rendir con regularidad al más alto nivel con el PSV Eindhoven y la selección de los Países Bajos».

Para el futbolista neerlandés, dar el salto a la Bundesliga abre un capítulo completamente nuevo y apasionante en su carrera. Adaptarse al ritmo elevado y al entorno físicamente exigente del fútbol alemán será su próximo desafío. Por ello, la preparación de pretemporada tendrá una importancia fundamental.

La incorporación de un mediapunta de alto nivel como Joey Veerman es un paso firme para aumentar aún más la competitividad del club en la liga nacional y en el escenario europeo. Los aficionados del Borussia Dortmund esperan que la nueva estrella eleve el potencial ofensivo del equipo a un nuevo nivel.