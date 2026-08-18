Un tigre «robó» una cámara trampa (vídeo)

El fotógrafo alemán de fauna salvaje Sasha Fonseca instaló una cámara trampa en una de las cuevas del krai de Primorie, como parte de un proyecto para fotografiar felinos depredadores.

Poco después, un tigre que entró en la cueva se interesó por el dispositivo. Se lo llevó entre los colmillos. Otra cámara instalada fuera de la cueva captó en imágenes esta insólita «presa» del depredador.

Según los especialistas, las cámaras trampa son una de las herramientas más importantes para estudiar a los tigres del Amur. Gracias a ellas, los científicos pueden determinar no solo el número de depredadores, sino también sus rutas de desplazamiento, su hábitat y, en algunos casos, identificar ejemplares concretos por las rayas de su cuerpo. En algunas zonas protegidas de Primorie funcionan cientos de cámaras automáticas. Por ejemplo, el parque nacional Tierra del Leopardo cuenta con cerca de 500 cámaras trampa.

El tigre del Amur está incluido en el Libro Rojo de Rusia. Los censos de 2021-2022 registraron entre 751 y 787 tigres del Amur en territorio ruso. La estrategia aprobada en 2024 señala que la población se ha estabilizado en torno a los 750 ejemplares. Los datos de 2026 también indican que en Rusia viven al menos 750 tigres del Amur salvajes.

Así, aunque el valioso equipo del fotógrafo le pareciera al tigre un simple «juguete», su comportamiento ofreció a los fotógrafos de naturaleza unas imágenes inesperadas y fascinantes.