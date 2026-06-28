Siga el partido Uzbekistán vs RD Congo con nosotros

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Siga el partido Uzbekistán vs RD Congo con nosotros

La selección nacional de Uzbekistán se enfrenta a la República Democrática del Congo en la tercera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026. Seguiremos en directo a través de un minuto a minuto todos los goles, ocasiones peligrosas, remates, tarjetas, cambios y otros eventos importantes en nuestro sitio.

Uzbekistán comienza el encuentro con un sistema 3-4-3. El once inicial está compuesto por Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Javohir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev, Xojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Azizbek Mozgovoy, Jasurbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev y Eldor Shomurodov.

La RD Congo, por su parte, juega con un esquema 4-4-2. El ataque rival está liderado por Cédric Bakambu y Yoane Vissa. Lionel Mpasi custodia la portería.

La transmisión se actualizará regularmente desde el inicio del partido. Cada situación importante en el campo puede seguirse a través de esta página.

Minuto a minuto en directo

Jonli reportajJONLI
04:17
Бугунги учрашувга Феликс Цвайер ҳакамлик қилади.
UzbekistánRD CongoEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevAbduqodir Husanov
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