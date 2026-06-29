¿Dejará Viktor Gyokeres el Arsenal?: el delantero sueco habla sobre su futuro

El delantero del Arsenal FC, Viktor Gyokeres, ha reaccionado por primera vez a los rumores del mercado de fichajes y a las noticias sobre su posible salida al Atlético de Madrid. Aunque el futbolista sueco ganó el campeonato con el equipo la temporada pasada, aumentan las informaciones de que Mikel Arteta podría venderlo para reforzar la línea de ataque. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por Goal.com, la directiva del Arsenal planea utilizar a Gyokeres como moneda de cambio para incorporar a la estrella del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Esto pone en duda el futuro del delantero sueco en el Emirates Stadium. El jugador, que llegó con grandes expectativas desde el Sporting CP, tuvo que pasar parte de la temporada pasada a la sombra de Kai Havertz.

La posición de Gyokeres sobre el traspaso

Actualmente concentrado con la selección de Suecia, Viktor Gyokeres destacó que es feliz en el club londinense al responder a las preguntas sobre su futuro. "El interés de otros clubes, por supuesto, agrada, pero me siento muy cómodo en el Arsenal. Después de la gran temporada que tuvimos, solo tengo sentimientos positivos", señaló el delantero.

No obstante, Mikel Arteta busca más versatilidad en el ataque. Aunque Gyokeres logró anotar 21 goles en todas las competiciones, no pudo mostrar la misma estabilidad que en Portugal en el exigente entorno físico de la Premier League. Se espera que la llegada de Julian Alvarez sea una nueva etapa táctica para el Arsenal.

Enfrentamiento en el escenario internacional

Actualmente, la atención del futbolista está centrada en la selección sueca dirigida por Graham Potter. Los escandinavos se enfrentarán a Francia en la fase de play-off de la Copa del Mundo. Curiosamente, en este duelo Gyokeres se enfrentará cara a cara con su compañero del Arsenal, William Saliba, uno de los mejores defensores del mundo.

"Será interesante jugar contra él. Debemos establecer un orden casi perfecto en defensa y aprovechar al máximo las oportunidades que surjan", dice el delantero sueco sobre el próximo partido. Si el Arsenal concreta el traspaso de Julian Alvarez, sería uno de los movimientos más importantes del club londinense para defender su título en la nueva temporada.