Un superordenador predijo el ganador del partido Brasil-Japón

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Un superordenador predijo el ganador del partido Brasil-Japón

Antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 entre Brasil y Japón, que comenzará a las 22:00 hora de Taskent, el famoso Opta centro de análisis ha publicado las predicciones de su superordenador.

Este sistema digital ha simulado miles de veces el rendimiento de los equipos en la fase de grupos, el estado actual de las plantillas y las ventajas tácticas. Según los análisis matemáticos, los pupilos de Carlo Ancelotti son los claros favoritos para este encuentro.

Pronóstico del superordenador Opta para el partido:

Resultado probable (en 90 minutos)

Probabilidad

Victoria de Brasil

58,3%

Empate (prórroga y penaltis)

23,6%

Victoria de Japón

18,1%

¿Cómo llegaron los equipos a la fase eliminatoria? Los «Pentacampeones» mostraron un juego sólido en la fase de grupos, terminando primeros del grupo C con 7 puntos. Los «Samuráis», expertos en dar sorpresas, aseguraron su pase a octavos tras terminar segundos en un complicado grupo F con 5 puntos.

Aunque los números y las matemáticas favorecen a Brasil, los partidos de eliminación directa siempre son hermosos por sus escenarios inesperados. La disciplina defensiva de Japón y su velocidad letal por las bandas podrían poner en serios aprietos a los favoritos.

Especialmente, el hecho de que se estime un empate en el tiempo reglamentario en casi una cuarta parte de los casos (23,6%) indica que los aficionados podrían esperar una prórroga tensa o una tanda de penaltis.

BrasilJapónOptaCarlo Ancelotti
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Shuhrat Razzakov
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