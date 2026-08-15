El mundo del boxeo uzbeko está de luto: fallece Rufat Risqiev, la «Pantera de Tashkent»

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El mundo del boxeo uzbeko está de luto: fallece Rufat Risqiev, la «Pantera de Tashkent»

El deporte uzbeko y mundial está de luto. Primer campeón mundial de la historia del boxeo uzbeko y legendaria figura del cuadrilátero, Rufat Risqiev falleció a los 76 años.

La noticia fue confirmada oficialmente por el portavoz del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán (CON), Zafar Imomxo'jaev . En los escenarios internacionales, su estilo único y sus ataques vertiginosos le valieron el apodo de «Pantera de Tashkent» . El célebre boxeador dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional.

Las victorias que hicieron historia: primer campeón mundial y finalista olímpico

Rufat Risqiev fue uno de los primeros atletas en llevar el deporte uzbeko a un nivel completamente nuevo en la escena internacional:

  • 1974 — Campeón mundial: hizo historia al conquistar la medalla de oro en los primeros campeonatos mundiales, celebrados en La Habana, Cuba;

  • 1976 — Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal: llegó a la final olímpica y se ganó el corazón de los aficionados al convertirse en el primer boxeador uzbeko en subir al podio;

  • Triunfos internacionales: a lo largo de su carrera fue considerado imbatible en los torneos internacionales más prestigiosos celebrados en Estados Unidos, Cuba, Austria, la antigua Yugoslavia y España.

En Asia Central,fue el primer árbitro profesional y un entrenador entregado

Incluso después de poner fin a su carrera en el deporte de alto nivel, Rufat Asadovich no se alejó de su ámbito predilecto:

  • Un árbitro histórico: Fue el primero de los países de Asia Central en obtener el estatus de árbitro internacional de boxeo profesional de la WBA y en dirigir combates por el título mundial;

  • Reconocimiento estatal: por su contribución excepcional al desarrollo del deporte uzbeko, recibió las órdenes «Por grandes servicios», «Respeto del pueblo y la patria» y «Insignia de Honor» .

El valor incomparable de Rufat Risqiev en los rings nacional e internacional sentó las bases para que la escuela de boxeo uzbeka alcanzara una posición de referencia mundial. Su nombre y su gloriosa trayectoria seguirán siendo una gran escuela y un ejemplo para las futuras generaciones de deportistas.

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Shuhrat Razzakov
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