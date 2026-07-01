Cristiano Ronaldo y su racha en la fase eliminatoria del Mundial: ¿podrá la leyenda romper la maldición?

Uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo, ha alcanzado casi todas las cimas en su increíble carrera, pero sigue sin lograr los resultados esperados en los momentos decisivos de las Copas del Mundo. Aunque la estrella portuguesa hizo historia como el primer jugador en marcar en seis mundiales diferentes, sus estadísticas en las fases eliminatorias son sorprendentemente vacías. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Hasta ahora, Cristiano Ronaldo ha anotado un total de 10 goles en Copas del Mundo. Con esta cifra, ocupa el undécimo lugar en la lista de los mejores goleadores de todos los tiempos. Sin embargo, el detalle notable es que todos estos goles fueron marcados únicamente en partidos de fase de grupos. El delantero, que ha disputado ocho partidos en fase eliminatoria, no ha logrado marcar ni una sola vez en la portería contraria.

Éxito histórico y fracasos en eliminatorias

Ronaldo debutó en el Mundial en 2006 en Alemania. En aquel entonces, se convirtió en el goleador más joven de la historia de Portugal al marcar de penalti contra Irán. Aunque Portugal llegó hasta las semifinales en aquel torneo, el joven Ronaldo se quedó mudo en los cuatro encuentros de eliminación directa. Como en aquel tiempo no era un delantero centro sino un extremo, esta situación no fue duramente criticada por el público.

Sin embargo, el torneo de Alemania quedó recordado por las polémicas sobre el carácter de Ronaldo. En el partido de cuartos de final contra Inglaterra, tras la expulsión de su compañero del Manchester United, Wayne Rooney, el guiño de Ronaldo hacia su banquillo causó un gran escándalo en la prensa inglesa. Estrellas como Frank Lampard y Steven Gerrard calificaron entonces este gesto como impropio de un deportista.

Nueva oportunidad y prueba contra Croacia

Ahora, la selección de Portugal se prepara para enfrentarse a Croacia. Para Cristiano Ronaldo, este no es solo un partido más, sino una oportunidad para poner fin a su «racha negra» en las eliminatorias. Aunque su estado físico y su ética de trabajo siguen siendo de alto nivel, los aficionados y expertos dudan de que pueda salvar al equipo en los momentos más cruciales.

Ronaldo ha batido numerosos récords a lo largo de su carrera. Recientemente, fue reconocido como el único jugador en marcar en seis torneos mayores diferentes. Pero el sueño de levantar la Copa del Mundo y marcar en fase eliminatoria sigue sin cumplirse. Se espera que el próximo encuentro contra Croacia responda a estas preguntas.

En conclusión, para un futbolista fenomenal como Cristiano Ronaldo, la serie sin goles en eliminatorias proyecta una sombra sobre su legado. Si logra romper esta racha, no solo enriquecerá sus estadísticas, sino que eliminará el mayor obstáculo en el camino de Portugal hacia la cima mundial.