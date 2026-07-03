Se espera un superenfrentamiento entre España y Portugal en el Mundial 2026

Se ha conformado otro duelo intrigante para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026.

Portugal derrotó con determinación a Croacia por 2-1 y se enfrentará a España en octavos de final. De este modo, ya se conocen seis de los cruces de octavos.

Portugal supera el obstáculo de Croacia

La selección nacional de Portugal disputó un encuentro complicado contra Croacia en los dieciseisavos de final.

Los portugueses se impusieron por 2-1, avanzando a la siguiente ronda de la competición.

Ahora el equipo espera uno de los partidos más anticipados del torneo frente a España.

Encuentros definidos de octavos de final

Hasta el momento, se han determinado los siguientes seis cruces de octavos de final:

Canadá — Marruecos ;

Paraguay — Francia ;

Brasil — Noruega ;

México — Inglaterra ;

Portugal — España ;

Estados Unidos — Bélgica.

¿Cómo se definirán los cruces restantes?

Los dos cruces restantes de octavos de final se definirán según los resultados de los siguientes partidos:

Suiza — Argelia ;

Colombia — Ghana ;

Australia — Egipto ;

Argentina — Cabo Verde.

La Copa del Mundo entra en su etapa decisiva. Especialmente, el derbi ibérico entre Portugal y España promete ser uno de los carteles más atractivos de los octavos de final.