Martines revela el secreto de la victoria contra Croacia

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Martines revela el secreto de la victoria contra Croacia

El seleccionador de la selección nacional de Portugal, Roberto Martines, evaluó el juego de su equipo tras la victoria sobre Croacia en los octavos de final del Mundial 2026.

El especialista destacó que en este tipo de encuentros el talento por sí solo no es suficiente: la disciplina, el trabajo en equipo y un carácter fuerte también son decisivos.

«No hay partidos fáciles en el Mundial»

Martines subrayó que en la fase eliminatoria del mundial es necesario aprovechar cada oportunidad.

«No hay partidos fáciles en los Mundiales. Si tienes una buena oportunidad, tienes que marcar», afirmó.

Satisfecho con la primera parte

Según el seleccionador portugués, el equipo analizó correctamente los movimientos del rival en la primera mitad y creó numerosas situaciones peligrosas en ataque.

«La primera parte fue fantástica en todos los sentidos. Leímos bien el juego y creamos muchas ocasiones en las zonas decisivas del ataque», dijo Martines.

«Contra Croacia siempre hay peligro»

El técnico señaló que no se puede perder la concentración ni un segundo en los encuentros contra equipos experimentados como Croacia.

«Contra equipos como Croacia siempre hay peligro. En estos partidos, las acciones colectivas son fundamentales».

Portugal no se rindió tras recibir un gol

Martines destacó especialmente que su equipo no perdió la confianza incluso después de encajar un gol.

Los jugadores que entraron desde el banquillo también influyeron en el destino del encuentro.

«Incluso después de recibir el gol, no perdimos la confianza en nosotros mismos. También recurrimos a los jugadores suplentes porque estaban preparados», dijo el entrenador.

«Hacen falta talento, disciplina y corazón»

El técnico portugués señaló que es difícil lograr un juego absolutamente perfecto en un Mundial.

«No hay partidos ideales en el Mundial. Aquí se requiere jugar con talento, disciplina y corazón».

En su opinión, es precisamente esa mentalidad la que ayuda a Portugal a ganar partidos complicados.

La victoria dedicada a la memoria de los fallecidos

Martines dijo que los jugadores disfrutaron defendiendo el honor de Portugal.

Asimismo, destacó que el equipo saltó al campo también en memoria del padre de Ricardo Carvalho, de Diogo Jota y de su hermano André.

«Jugamos en memoria del padre de Ricardo Carvalho, así como de Diogo Jota y su hermano André», citó el sitio oficial de la FIFA a Martines.

En la victoria de Portugal contra Croacia, no solo primó la habilidad, sino también una fuerte voluntad y el espíritu colectivo.

Roberto MartínezPortugalCroacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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