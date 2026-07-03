Escándalo Pegasus: político que investigaba el software espía es víctima de un ciberataque

·28·Tecnología
Escándalo Pegasus: político que investigaba el software espía es víctima de un ciberataque

El escandaloso caso del software espía en la Unión Europea ha alcanzado una nueva etapa. Se ha revelado que el teléfono de Stelios Kouloglou, periodista griego, ex político y miembro de un comité especial que investiga el uso ilegal de Pegasus, fue vulnerado por este mismo programa. Este incidente intensifica la preocupación sobre el uso de armas digitales por parte de los gobiernos contra sus críticos. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmaron que el dispositivo de Kouloglou fue objetivo en varias ocasiones durante 2022 y 2023. Este es el primer caso en que un miembro del comité PEGA del Parlamento Europeo es abiertamente víctima de un ciberataque. Dicho comité fue creado precisamente para investigar el abuso de software espía por parte de los gobiernos europeos.

Tecnología zero-click y vulnerabilidad de iPhone

Según informa TechCrunch, el ciberataque se llevó a cabo aprovechando una vulnerabilidad en el sistema de seguridad de los smartphones iPhone de Apple. Los expertos señalan que se trata de un ataque de tipo "zero-click" (sin clic), que no requiere que el usuario acceda a ningún enlace sospechoso ni descargue archivos. El programa entró en el dispositivo a través de un error en el software del sistema de hogar inteligente (HomeKit).

Como resultado del ataque, los hackers obtuvieron acceso a la correspondencia personal, datos de ubicación, fotografías e incluso la capacidad de escuchar conversaciones a través del micrófono de Kouloglou. Lo más sorprendente es que uno de los ataques coincidió con el momento en que el político se sometía a una cirugía en el hospital, lo que pudo permitir a los operadores del software espía controlar su salud y conversaciones privadas hospitalarias.

Presión política y consecuencias

Kouloglou calificó este hecho como una "irresponsabilidad extrema". Otros legisladores europeos lo consideran un ataque directo al estado de derecho. Actualmente, se exige a la Comisión Europea que tome medidas concretas para limitar estrictamente el uso de software espía en los 27 Estados miembros.

Los investigadores de Citizen Lab no revelaron qué estado estaba detrás del ataque. Sin embargo, se determinó que la dirección de correo electrónico utilizada ya había sido empleada en ataques previos contra otros periodistas en Europa. Esto indica que NSO Group, la empresa israelí que desarrolló Pegasus, permitió a su cliente espiar en el territorio de varios países.

Este incidente plantea las siguientes preguntas importantes:

  • ¿Por qué los gobiernos utilizan tecnologías adquiridas para combatir el crimen grave contra sus propios críticos?
  • ¿Qué mecanismos legales son necesarios para garantizar la seguridad digital a nivel internacional?
  • ¿Hasta qué punto Apple y otros gigantes tecnológicos pueden proteger a sus usuarios de ciberataques a nivel estatal?
Hasta ahora, ni NSO Group ni la Comisión Europea han emitido una respuesta oficial sobre este informe. No obstante, es evidente que este descubrimiento agravará la situación antes del informe final esperado sobre los escándalos de espionaje en Chipre, Grecia, Hungría, Polonia y España.

PegasusCiberseguridadiPhoneAppleUnión Europea
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Velocidad del internet móvil limitada en la región de Murmansk, RusiaVelocidad del internet móvil limitada en la región de Murmansk, RusiaHoy, 10:51El misterioso sistema operativo Project Aion de Microsoft revelado en videoEl misterioso sistema operativo Project Aion de Microsoft revelado en videoHoy, 08:27Lanzamiento del concurso Startup Battlefield para startups de Australia y Nueva ZelandaLanzamiento del concurso Startup Battlefield para startups de Australia y Nueva ZelandaHoy, 05:20Xiaomi lanza su nueva Power Bank de 20 000 mAh al mercado globalXiaomi lanza su nueva Power Bank de 20 000 mAh al mercado globalHoy, 04:56Mark Zuckerberg admite que los agentes de AI avanzan más lento de lo esperadoMark Zuckerberg admite que los agentes de AI avanzan más lento de lo esperadoHoy, 04:51EE. UU. delega el inteligencia espacial al sector privado: misión Victus HazeEE. UU. delega el inteligencia espacial al sector privado: misión Victus HazeHoy, 04:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras
El iPhone 18 Pro será más grueso de lo esperado: Apple planea una revolución en el sistema de cámaras