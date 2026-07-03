13 participantes conocidos para los octavos de final del Mundial 2026
Continúan los encuentros de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.
La selección de Suiza avanzó a los octavos de final tras derrotar a Argelia. De este modo, el número de participantes en la siguiente fase del torneo asciende a 13.
Suiza continúa en la lucha
Al ganar el encuentro contra Argelia, Suiza se unió a las 16 mejores selecciones del Mundial 2026.
Los europeos luchan ahora por un pase a los cuartos de final.
Equipos clasificados a octavos de final
Selecciones nacionales que han asegurado su pase a octavos de final hasta el momento :
Paraguay ;
Francia ;
Canadá ;
Marruecos ;
Portugal ;
España ;
USA ;
Bélgica ;
México ;
Brasil ;
Noruega ;
Inglaterra ;
Suiza.
Quedan tres plazas disponibles
Los tres participantes restantes de octavos de final se definirán en los siguientes encuentros :
Argentina — Cabo Verde ;
Australia — Egipto ;
Colombia — Ghana.
Tras estos partidos, se conocerán todos los participantes y los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026.
El torneo entra en su fase decisiva y los aficionados pueden esperar enfrentamientos aún más intensos.
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