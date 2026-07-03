13 participantes conocidos para los octavos de final del Mundial 2026

Continúan los encuentros de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La selección de Suiza avanzó a los octavos de final tras derrotar a Argelia. De este modo, el número de participantes en la siguiente fase del torneo asciende a 13.

Suiza continúa en la lucha

Al ganar el encuentro contra Argelia, Suiza se unió a las 16 mejores selecciones del Mundial 2026.

Los europeos luchan ahora por un pase a los cuartos de final.

Equipos clasificados a octavos de final

Selecciones nacionales que han asegurado su pase a octavos de final hasta el momento :

Paraguay ;

Francia ;

Canadá ;

Marruecos ;

Portugal ;

España ;

USA ;

Bélgica ;

México ;

Brasil ;

Noruega ;

Inglaterra ;

Suiza.

Quedan tres plazas disponibles

Los tres participantes restantes de octavos de final se definirán en los siguientes encuentros :

Argentina — Cabo Verde ;

Australia — Egipto ;

Colombia — Ghana.

Tras estos partidos, se conocerán todos los participantes y los emparejamientos de los octavos de final del Mundial 2026.

El torneo entra en su fase decisiva y los aficionados pueden esperar enfrentamientos aún más intensos.