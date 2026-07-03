Velocidad del internet móvil limitada en la región de Murmansk, Rusia

Se han implementado limitaciones temporales en la velocidad del internet móvil en la región de Murmansk, Rusia, con el fin de reforzar las medidas de seguridad. El estado mayor regional emitió un comunicado oficial al respecto. Esta medida está orientada a prevenir diversas situaciones de riesgo que puedan surgir en la zona. Así lo informa Ixbt.com.

Según datos oficiales, las restricciones no se aplican en todas las partes de la ciudad, sino solo en ciertos distritos. Las autoridades vincularon esta decisión directamente con cuestiones de seguridad, aunque no se ha especificado exactamente de qué riesgo se trata. Los residentes locales se quejan de una caída drástica en la velocidad del internet.

Medidas de seguridad y causas

Según los medios rusos, específicamente la publicación ixbt.com, este tipo de medidas suelen aplicarse ante el riesgo de ataques de drones o la necesidad de asegurar la protección de objetos estratégicos importantes. Debido a la importancia estratégica de la región de Murmansk, se presta especial atención a la seguridad de la información y al control de los canales de comunicación.

Representantes del estado mayor destacaron que estas restricciones son de carácter temporal y que la calidad de las comunicaciones volverá a la normalidad una vez que la situación se estabilice. Por el momento, no se han anunciado plazos exactos sobre cuánto durarán las limitaciones.

Esta situación no es la primera vez que ocurre en Murmansk. Anteriormente, se habían registrado interrupciones o caídas de velocidad en las redes 4G y LTE en varias regiones fronterizas y del norte de Rusia debido al riesgo de aeronaves no tripuladas.

Desde un punto de vista técnico, la limitación de la velocidad del internet móvil es realizada por los operadores de telecomunicaciones mediante equipos especiales. Esto, a su vez, ralentiza el intercambio de datos y dificulta el uso de algunos servicios en línea. Se recomienda a los usuarios estar preparados para problemas al descargar información importante.

Actualmente, la administración de la región de Murmansk pide a la población mantener la calma y confiar únicamente en la información proveniente de fuentes oficiales. Se afirma que la situación está bajo el control de las fuerzas del orden y los servicios especiales.