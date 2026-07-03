Nuevos ataques en territorios ucranianos: hay víctimas

Rusia lanzó nuevos ataques contra varias regiones de Ucrania durante el día y la noche del 2 de julio.

Según las autoridades ucranianas, al menos seis personas murieron y 31 resultaron heridas. Entre los objetivos se encuentran viviendas, centros médicos y educativos.

Siete regiones afectadas

Según las autoridades locales, los ataques abarcaron las siguientes regiones:

Jersón;

Zaporiyia;

Dnipropetrovsk;

Mykolaïv;

Sumy;

Járkov;

la región de Donetsk.

Las autoridades ucranianas consideran estos ataques como la continuación de un ataque nocturno a gran escala contra Kiev.

Tres muertos en Jersón

En el centro de la ciudad de Jersón, un hombre de 41 años murió a causa de un ataque contra un vehículo civil.

En otro ataque, un centro médico fue el objetivo. Como resultado, un médico de 63 años falleció y una enfermera resultó herida.

También se informó que un residente que quemaba maleza en un campo por la noche murió al encontrarse con un objeto explosivo.

La dirección regional informó que los ataques con drones en Jersón se repitieron varias veces durante el día.

Niños heridos en Zaporiyia

En Zaporiyia, los ataques impactaron un edificio residencial, un almacén, un centro de clasificación postal y un complejo deportivo.

Siete personas resultaron heridas, entre ellas niños de 6, 7, 12 y 16 años.

Casi 40 ataques en Dnipropetrovsk

En la región de Dnipropetrovsk, dos personas, incluida una niña de siete años, murieron.

Otras nueve personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años y un adolescente de 14 años.

Según las autoridades locales, la región recibió casi 40 ataques mediante drones, artillería, bombas aéreas y misiles.

Como resultado, se dañaron edificios de apartamentos, casas privadas, un gimnasio y automóviles.

Estación de combustible destruida en Mykolaïv

En la región de Mykolaïv, un ataque de dron impactó cerca de una estación de servicio.

El ataque dejó un muerto y siete heridos. El edificio de la estación de combustible fue destruido y también sufrieron daños casas privadas y vehículos.

Edificio residencial dañado en Járkov

Uno de los ataques en la ciudad de Járkov impactó un edificio residencial de varios pisos.

El ataque dejó tres heridos. Asimismo, se dañó una estación de servicio y varios automóviles.

Bombas aéreas lanzadas sobre Sumy

Según las autoridades ucranianas, se lanzaron tres bombas aéreas guiadas sobre la ciudad de Sumy.

Tras el incidente, 11 personas, incluidos tres niños, buscaron ayuda médica. El edificio de una escuela quedó gravemente dañado, pero los alumnos no estaban en el edificio durante el ataque.

Además, un conductor y un empleado postal resultaron heridos después de que un dron impactara un vehículo de correos.

Vehículo atacado en Kramatorsk

En la ciudad de Kramatorsk, región de Donetsk, un dron impactó un automóvil ligero.

Se informó que una persona resultó herida.

Continuación del ataque nocturno en Kiev

Las autoridades ucranianas consideran que los ataques ocurridos el 2 de julio son la continuación del ataque masivo realizado la noche anterior contra la capital, Kiev.

Señalaron que el ataque nocturno sobre Kiev ha sido uno de los más graves en términos de víctimas registrado en la capital desde el inicio de la guerra.