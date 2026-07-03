Declaración importante de Cristiano Ronaldo sobre su futuro

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Declaración importante de Cristiano Ronaldo sobre su futuro

El delantero de la selección nacional de Portugal, Cristiano Ronaldo, ha declarado que aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro con el equipo nacional.

Tras el partido contra Croacia, destacó que resolvería este asunto consultando con su familia una vez finalizado el torneo.

Se decía que podría retirarse

Anteriormente, Katia Aveiro, hermana de la estrella portuguesa, había afirmado que Cristiano Ronaldo pondría fin a su carrera internacional después del Mundial 2026.

Esta noticia generó un gran debate entre los aficionados. Sin embargo, el propio futbolista indicó que aún no ha llegado a una decisión definitiva.

«Hablaré de ello más adelante»

Según Cristiano Ronaldo, en este momento es demasiado pronto para hablar de su futuro.

«Ahora no es importante hablar de mi futuro. Hablaré de ello más adelante», dijo el delantero portugués.

La decisión se tomará consultando con la familia

Cristiano subrayó que no tomaría una decisión final impulsada por las emociones tras una victoria o una derrota.

«Después de una victoria o una derrota, consultaré con mi familia y tomaré la decisión más correcta», afirmó.

Ronaldo añadió que ya no toma decisiones importantes de forma apresurada o impulsiva.

«Todo se resolverá con calma»

El futbolista señaló que el asunto de su futuro no se decidirá bajo presión o fuertes emociones, sino en un ambiente tranquilo.

«Ya no tomo ninguna decisión con precipitación. Todo se resolverá con calma», dijo Ronaldo.

El objetivo actual: disfrutar del Mundial

Cristiano indicó que en este momento no piensa en el futuro, sino en su participación en la Copa del Mundo y en el presente.

«Ahora hay que disfrutar del momento presente», concluyó.

De este modo, se espera que el destino futuro de Ronaldo en la selección de Portugal se conozca tras la finalización del Mundial 2026.

Cristiano RonaldoPortugalKatia AveiroCroacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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