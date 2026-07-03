Cristiano Ronaldo revela sus deseos para Luka Modric

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, expresó palabras afectuosas hacia Luka Modric tras el encuentro contra Croacia.

Los dos futbolistas legendarios, que jugaron juntos durante muchos años, se enfrentaron esta vez como rivales en los play-offs del Mundial 2026.

«Es un placer verlo a un nivel tan alto»

Ronaldo reconoció especialmente que Modric sigue demostrando un fútbol de primer nivel.

«Jugué con Modric durante muchos años. Es un placer ver que sigue rindiendo a un nivel tan alto», afirmó Ronaldo.

Cristiano felicitó a su antiguo compañero

La estrella portuguesa reveló que felicitó a Modric por su extraordinaria trayectoria después del partido.

«Lo felicité por su fantástica carrera y le expresé mis mejores deseos para el futuro», citó la publicación The Touchline sobre las palabras de Ronaldo.

Portugal se enfrentará a España

Portugal derrotó a Croacia y avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, Ronaldo y sus compañeros se enfrentarán a la selección de España en los octavos de final.

Para Croacia, esta derrota significó el fin de su participación en el Mundial 2026. El respeto de Ronaldo hacia Modric demostró una vez más la amistad y la admiración mutua entre dos grandes futbolistas.