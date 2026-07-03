Dos uzbekos detenidos en Phuket con 26 kg de cannabis

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Dos uzbekos detenidos en Phuket con 26 kg de cannabis

Dos ciudadanos de Uzbekistán fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Phuket, Tailandia. Se encontraron más de 26 kilogramos de productos de cannabis en sus equipajes.

Las autoridades sospechan que los ciudadanos de 26 años intentaron sacar estos productos del país sin el debido despacho de aduanas.

Equipajes sospechosos detectados en el aeropuerto

Según el servicio de aduanas de Tailandia, el incidente ocurrió el 1 de julio durante la inspección de equipajes en el aeropuerto internacional de Phuket.

En las maletas de los dos ciudadanos uzbekos se encontraron flores de cannabis secas envasadas al vacío, resina de cannabis y productos procesados.

¿Qué se encontró en el equipaje del primer ciudadano?

De los cuatro bultos pertenecientes al primer sospechoso, dos despertaron las sospechas de los agentes de aduanas.

Como resultado de la inspección:

  • 30 paquetes de cannabis seco con un peso total de 9,8 kilogramos;

  • 14 unidades de productos de cannabis procesados con un peso de 1,03 kilogramos

fueron identificados.

La segunda maleta también contenía una gran cantidad de productos

En cuanto al equipaje del segundo ciudadano uzbeko:

  • 9,8 kilogramos de cannabis seco;

  • 4,1 kilogramos de resina de cannabis;

  • 2 kilogramos de diversos productos de cannabis procesados

fueron hallados.

De este modo, el peso total de los productos incautados superó los 26 kilogramos.

¿Qué penas podrían enfrentar?

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley informaron que se han presentado cargos contra las dos personas basándose en la Ley de Aduanas de Tailandia de 2017.

Se les acusa de intentar exportar mercancías incumpliendo las normas aduaneras, así como de violar la legislación sobre el tráfico de estupefacientes y plantas controladas.

Según la legislación tailandesa, por esta infracción se puede imponer una multa de hasta 30.000 bahts por cada kilogramo de cannabis o una pena de prisión según la sentencia judicial.

La investigación continúa

Los ciudadanos detenidos y las pruebas materiales incautadas fueron entregados a la comisaría de policía de Sakhu para las siguientes diligencias judiciales.

El servicio de aduanas de Tailandia recordó una vez más que la exportación ilegal de productos de cannabis es un delito.

Según medios locales, este tipo de incidentes con turistas extranjeros han aumentado recientemente. Por ello, la administración de Phuket ha expresado su apoyo a reforzar el control sobre la circulación de productos de cannabis.

UzbekistánTailandiaPhuketServicio de Aduanas de Tailandia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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