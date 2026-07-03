Nagelsmann deja la selección de Alemania

Se espera un cambio importante en la selección nacional de Alemania. El entrenador Julian Nagelsmann dejará su cargo.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, la Federación Alemana de Fútbol ha decidido finalizar su colaboración con el técnico de 38 años.

Se llevó a cabo una reunión de tres horas en Frankfurt

Según las fuentes, el 2 de julio se celebró una reunión importante en la sede de la Federación Alemana de Fútbol en Frankfurt.

En la discusión, que duró tres horas, se le propuso a Nagelsmann finalizar su etapa al frente de la selección nacional.

Podría pagarse una indemnización de 7 millones de euros

Previamente se había informado que, si el contrato de Julian Nagelsmann se rescindía antes de tiempo, podría recibir una indemnización de 7 millones de euros.

Por el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial sobre la salida del entrenador ni sobre el monto de la indemnización.

El resultado del Mundial fue decisivo

Julian Nagelsmann dirigía la selección nacional de Alemania desde septiembre de 2023.

Sin embargo, en la Copa del Mundo 2026, los alemanes no lograron el resultado esperado. Alemania abandonó la competición prematuramente tras caer ante Paraguay en los octavos de final.

Tras este fracaso en el Mundial, el futuro del entrenador quedó bajo serio debate.

¿Comienza una nueva era en Alemania?

Si se confirma oficialmente la salida de Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol comenzará pronto la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Ahora la pregunta principal es: ¿qué especialista llevará a los cuatro veces campeones del mundo a una nueva etapa?