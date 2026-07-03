Cristiano Ronaldo se prepara para retirarse de la selección: confirmada la «última danza»

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Cristiano Ronaldo se prepara para retirarse de la selección: confirmada la «última danza»

La leyenda viviente del fútbol, Cristiano Ronaldo, ha decidido poner fin a su larga y exitosa trayectoria en la selección nacional de Portugal. El actual Mundial será el último torneo internacional para el delantero de 41 años. Así lo confirmó oficialmente su hermana, Katia Aveiro. Según Goal.com, la noticia fue reportada.

Según Katia Aveiro, el delantero del Al-Nassr se despedirá de la selección después de este mundial y no tiene previsto participar en la Eurocopa 2028. En una entrevista con Sport TV, afirmó tener información fiable sobre el futuro de su hermano, señalando que esta competición será la «última danza» para Cristiano.

El final de un camino legendario

Ronaldo ha jugado con la camiseta de Portugal durante más de 20 años, batiendo numerosos récords. Se convirtió en el primer futbolista de 41 años en disputar la fase de eliminatorias en la historia de los Mundiales. En un dramático encuentro contra Croacia (2-1), anotó su primer gol en eliminatorias mediante un penalti.

«Según la información que tengo, pueden despedirse de él. No hoy, pero este torneo será su última aparición con la selección. Lo digo basándome en fuentes fiables», añadió Katia Aveiro al comentar la decisión de su hermano.

Críticas y apoyo familiar

Recientemente, han surgido numerosas críticas sobre la edad de Ronaldo y su impacto en el juego colectivo. Sin embargo, su familia subraya que los logros del futbolista superan cualquier negatividad. Para Katia Aveiro, cualquier persona que entienda de fútbol debe respetar a Ronaldo.

«Las personas inteligentes y quienes realmente aman el fútbol valoran a Ronaldo. Durante 20 años ha estado rompiendo todas las barreras. Teniendo en cuenta el sufrimiento de nuestra madre y el camino que hemos recorrido, ninguna crítica puede empañar nuestra felicidad», afirma.

Actualmente, la selección de Portugal se prepara para enfrentarse a España en los cuartos de final. Ronaldo, a pesar de la presión, se mantiene tranquilo y aspira a despedirse de su último torneo internacional con una victoria. Para los aficionados, esta noticia representa el fin de una era, ya que el juego de Ronaldo acercó a toda una generación al fútbol.

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