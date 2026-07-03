Jürgen Klopp listo para dirigir la selección de Alemania

Jürgen Klopp, quien ganó gran renombre en el mundo del fútbol por su trayectoria en el Borussia Dortmund y el Liverpool, podría regresar a los banquillos.

Según el insider Ben Jacobs, el técnico alemán estaría dispuesto a asumir el mando de la selección de Alemania.

Klopp podría reemplazar a Nagelsmann

Según la fuente, Jürgen Klopp es uno de los principales candidatos para sustituir a Julian Nagelsmann como seleccionador nacional de Alemania.

Klopp llevó al Borussia Dortmund y al Liverpool a lo más alto a nivel de clubes. Ahora podría dirigir una selección nacional por primera vez en su carrera.

El resultado del Mundial 2026 le salió caro a Nagelsmann

Previamente se informó que Julian Nagelsmann, de 38 años, dejó la selección alemana tras una participación fallida en la Copa del Mundo 2026.

En el mundial disputado en América del Norte, la «Mannschaft» terminó su camino en los octavos de final.

Paraguay detuvo a Alemania

Alemania se enfrentó a la selección de Paraguay en la primera ronda de los play-offs.

El tiempo reglamentario terminó 1-1. En la tanda de penaltis, Paraguay ganó 4-3, eliminando a Alemania del torneo.

¿Regresará Klopp al fútbol de élite?

La noticia de que Jürgen Klopp esté dispuesto a dirigir a la selección alemana ha despertado un gran interés entre los aficionados.

Ahora la pregunta principal es si la Federación Alemana de Fútbol iniciará esta nueva era precisamente con Klopp.