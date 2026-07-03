La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, continúa revolucionando la industria espacial. El complejo de producción masivo llamado Gigabay, que se levanta en el Centro Espacial Kennedy de Florida, ha alcanzado su altura máxima. Se espera que este edificio abra una nueva página en la historia de la astronáutica mundial, no solo por su tamaño, sino también por su importancia estratégica. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Fotos aéreas publicadas por @_MaxQ_, representante de la publicación NASASpaceflight, muestran claramente la escala del nuevo complejo. La fábrica Gigabay será una de las estructuras más grandes del mundo, diseñada para ensamblar cerca de mil naves Starship al año. Esta cifra es parte de los ambiciosos planes de SpaceX para la colonización de Marte y la masificación de los sistemas de cohetes reutilizables.

El nuevo rostro de la costa espacial

En las imágenes, junto al edificio Gigabay, también se observa la histórica estructura Vehicle Assembly Building (VAB). Que estos dos edificios estén uno al lado del otro tiene un significado simbólico: donde se prepararon las misiones Apollo del pasado, ahora se ensamblarán los cohetes más potentes del futuro. Según ixbt.com, la construcción de la nueva torre de lanzamiento para el Starship en la plataforma LC-39A también ha entrado en su fase final.

El hecho de que la bandera de los Estados Unidos haya sido colocada en la parte superior de la torre de lanzamiento indica que la mayor parte de las obras de construcción han terminado. Al mismo tiempo, los trabajos de ampliación de la infraestructura continúan intensamente en la zona de Roberts Road. Aquí, SpaceX pretende aumentar su capacidad de producción y optimizar su sistema logístico.

Pruebas y planes futuros

SpaceX ya ha realizado cinco vuelos de prueba exitosos del sistema Starship (el acelerador Super Heavy y la nave). Aunque aún se desconoce cuántos cohetes se ensamblarán exactamente en 2025, este proceso se acelerará drásticamente con la puesta en marcha de Gigabay. Recientemente, la empresa también anunció que realizó con éxito una prueba de encendido estático de los motores Raptor de la nave Ship 40 durante 60 segundos.

Estos proyectos aseguran a SpaceX no solo una superioridad tecnológica, sino también económica. La producción de cohetes en serie y a gran escala reducirá significativamente el costo de los vuelos espaciales. Esto podría crear, en el futuro, nuevas oportunidades para países en desarrollo como Uzbekistán para lanzar satélites al espacio y utilizar redes de internet globales.

En conclusión, la "costa espacial" de Florida está cambiando completamente su apariencia. La fábrica Gigabay y las nuevas plataformas de lanzamiento sirven como uno de los pasos materiales más grandes hacia la conversión de la humanidad en una especie multiplanetaria.