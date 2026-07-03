Liverpool erige una estatua en el estadio Anfield en memoria de Diogo Jota y su hermano

El club inglés del Liverpool ha instalado un monumento especial en los terrenos del estadio Anfield para inmortalizar la memoria de su antiguo delantero Diogo Jota y de su hermano Andre Silva. El conjunto fue inaugurado con motivo del primer aniversario del fallecimiento del futbolista y su hermano en un trágico accidente de tráfico en España. Este paso es valorado como un símbolo del alto respeto del club hacia sus jugadores y su solidaridad con los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El memorial, llamado « Forever 20 », se encuentra en la zona de la avenida 97 del estadio, cerca de la tribuna principal. Este lugar fue precisamente donde miles de aficionados depositaron ramos de flores, bufandas y cartas de condolencias en los primeros días tras la tragedia. Ahora, este sitio se ha convertido en un lugar de visita oficial para recordar a los hermanos, más allá del luto.

El significado simbólico del monumento

La estatua, obra de la reconocida escultora Emma Rodgers, encierra varios significados simbólicos. La parte central del monumento recuerda el famoso signo del «corazón» que Diogo Jota utilizaba al celebrar sus goles. Asimismo, al observar la estatua desde diferentes ángulos, se aprecian los números 20 y 30 que vestían Diogo Jota y su hermano.

Según el servicio de prensa del Liverpool, las piedras para la base de la estatua fueron traídas especialmente desde Gondomar, la ciudad natal de los hermanos en Portugal. Además, algunos objetos dejados por los aficionados durante los días de la tragedia fueron tratados con cera e integrados en la composición de la escultura, representando el vínculo estrecho entre los seguidores y el equipo.

El número 20 retirado permanentemente

En respeto a la memoria de Diogo Jota, la directiva del club ha retirado definitivamente la camiseta número 20 para todas las categorías (primer equipo, equipo femenino y academias). A partir de ahora, ningún jugador del Liverpool saltará al campo con este número. Este es un caso poco común en la historia del club, lo que demuestra cuán profundamente caló el jugador en el corazón del equipo y la afición.

El comunicado oficial del club dice: «El 3 de julio es un día de pérdida dolorosa para nosotros. Diogo jugó para el Liverpool con entrega y fue una persona amada por todos. Siempre será nuestro chico portugués». En el acto participaron miembros del equipo, el cuerpo técnico y familiares de los jugadores para rendir sus respetos.

Esta tragedia fue un golpe duro para el equipo del Liverpool y toda la comunidad futbolística. Durante su corta pero brillante trayectoria, Diogo Jota marcó muchos goles importantes con el club de Merseyside. Este memorial servirá ahora como un lugar que recordará a cada aficionado que visite Anfield a los héroes que formaron parte del equipo.