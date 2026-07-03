La FIFA explica el gol anulado en el partido Portugal-Croacia

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La FIFA explica el gol anulado en el partido Portugal-Croacia

La FIFA ha emitido un comunicado oficial sobre el gol marcado y posteriormente anulado en el minuto 90+13 del encuentro entre Portugal y Croacia.

En el minuto 13 del tiempo añadido de la segunda parte, Croacia había logrado el empate. Sin embargo, el árbitro Espen Eskos revisó la jugada a través del VAR y anuló el gol debido a que Mario Pašalić estaba en posición de fuera de juego.

Según la FIFA, para tomar la decisión se utilizaron los datos de la Connected Ball Technology instalada en el balón oficial «Trionda». Los sensores registraron que el balón tocó la cabeza del jugador croata número 20, Igor Matanović, antes del gol.

Fue precisamente tras ese contacto que Mario Pašalić quedó en fuera de juego. Por este motivo, la revisión del VAR sirvió de base para anular el gol.

El comunicado de la FIFA señala que los sensores IMU dentro del balón «Trionda» pueden detectar incluso los contactos más leves. Esta información permite a los árbitros tomar decisiones más rápidas y precisas en jugadas polémicas.

El encuentro terminó con la victoria de Portugal por 2-1.

PortugalCroaciaMario PašalićIgor MatanovićEspen EskosFIFA
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