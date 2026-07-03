El Napoli nombra a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador

Un cambio inesperado y sonado ha sacudido el fútbol italiano: el club napolitano Napoli ha presentado oficialmente a Massimiliano Allegri como el nuevo entrenador del equipo. El experimentado técnico sustituye a Antonio Conte en el cargo. Este nombramiento marca el inicio de una nueva era para los objetivos estratégicos del club y para estrellas de la plantilla como Scott McTominay y Kevin De Bruyne. Así lo informa Goal.com informa .

Según el comunicado de prensa del club, se ha firmado un contrato a largo plazo con Allegri, de 58 años, hasta junio de 2029. Cabe señalar que la directiva del Napoli mantuvo este nombramiento en secreto hasta que el proceso de rescisión del contrato entre Allegri y su antiguo equipo, el Milan, se completó por completo. Ahora, con todos los asuntos legales resueltos, el técnico ha comenzado su trabajo.

Un regreso histórico y nuevos objetivos

Nápoles no es una ciudad ajena para Massimiliano Allegri. Durante su carrera como jugador, concretamente en la temporada 1997-98, defendió los colores del Napoli. En su declaración, la directiva del club destacó la trayectoria de Allegri como entrenador, desde sus éxitos en las divisiones inferiores con el Sassuolo hasta sus triunfos con los gigantes de la Serie A.

Allegri es considerado uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol italiano. Cuenta en su haber con 6 Scudetti (uno con el Milan, cinco con la Juventus) y 5 Copas de Italia. También ha llevado a la Juventus a dos finales de la Champions League. Se espera que esta rica experiencia sea un factor clave para el Napoli, no solo en el campeonato nacional, sino también en el ámbito internacional.

Cambios en la plantilla y expectativas

La llegada del nuevo entrenador es una prueba y una oportunidad para los jugadores clave del equipo, en particular Scott McTominay y Kevin De Bruyne. Los esquemas tácticos de Allegri se basan generalmente en la solidez defensiva y un juego ordenado, lo que genera mucho interés sobre cómo se adaptará este estilo a la filosofía de juego del club napolitano. Aunque el anterior entrenador, Antonio Conte, llevó al equipo al campeonato, ahora recae sobre Allegri la responsabilidad de mantener la estabilidad tras su partida.

El último paso de Allegri por el Milan terminó de manera algo decepcionante. Fue destituido después de que el equipo terminara la temporada en quinto lugar. Además, los cambios en la directiva del Milan, incluidos los despidos de especialistas como Igli Tare y Geoffrey Moncada, aceleraron la salida de Allegri. Ahora, su objetivo es restaurar su reputación en Nápoles y ofrecer nuevas victorias a los aficionados del Napoli.

El contrato con Massimiliano Allegri se firmó hasta 2029;

Ha ganado 11 trofeos importantes durante su carrera como entrenador;

Trabajará con estrellas como Scott McTominay y Kevin De Bruyne en el Napoli;

Es su nuevo puesto tras dejar su antiguo equipo, el Milan.

Según los medios italianos y los expertos, el nombramiento de Allegri es una apuesta para el Napoli, pero también una señal de grandes ambiciones. Su conocimiento profundo de la Serie A y su capacidad para obtener resultados en situaciones difíciles fueron, sin duda, los criterios de selección principales para el presidente del club, Aurelio De Laurentiis.