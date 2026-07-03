Escándalo de dopaje en Túnez: 8 jugadores dan positivo

Se ha informado que ocho jugadores de la selección nacional de Túnez dieron positivo en una sustancia prohibida en los controles de dopaje de la Copa del Mundo 2026.

Según el Daily Mail, se ha detectado clenbuterol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, en el organismo de los futbolistas.

Ocho jugadores dieron positivo en el test

Según la fuente, las muestras recogidas a ocho miembros de la selección de Túnez han dado resultados positivos.

Se trata del clenbuterol, una sustancia con propiedades broncodilatadoras incluida en la lista de sustancias prohibidas de la WADA.

¿Cómo pudo entrar la sustancia en el organismo?

Según las primeras hipótesis, el clenbuterol podría haber ingresado en el organismo de los jugadores de forma involuntaria a través del consumo de carne contaminada.

Se dice que los jugadores de la selección de Túnez consumieron dicha carne en una base de entrenamiento en México.

Por el momento, esto no se ha confirmado como conclusión final. Los clubes de los jugadores también han sido informados de la situación.

Túnez abandonó el Mundial prematuramente

La selección nacional de Túnez no logró superar la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Tras la derrota en la primera jornada, la federación de fútbol del país destituyó al entrenador Sabri Lamouchi.

Posteriormente, el equipo fue dirigido por Hervé Renard, pero Túnez sufrió derrotas en los dos partidos restantes bajo su mando.

¿Qué decisión esperan ahora los jugadores?

El hecho de que se haya detectado la misma sustancia en ocho jugadores agrava la situación.

Se espera que las agencias antidopaje investiguen cómo entró la sustancia en el organismo y decidan si se aplican sanciones a los futbolistas.