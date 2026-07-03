Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %

La corporación Google ha publicado su informe ambiental de 2026. En él reconoce que el rápido desarrollo de las tecnologías de IA ha provocado un aumento sin precedentes en el consumo de energía de su infraestructura. A finales de 2025, el consumo de electricidad aumentó un 37 % respecto al año anterior, alcanzando los 43,6 millones de MW·h. Para referencia, esta cantidad equivale al consumo anual de países enteros como Nueva Zelanda o Dinamarca. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Se señala que la principal causa de este fuerte incremento es la expansión de la plataforma Google Cloud, el desarrollo de los modelos generativos Gemini y el aumento de la potencia de cálculo del motor de búsqueda. Asimismo, el escalado de la plataforma YouTube ha generado una carga adicional. Según ixbt.com, desde 2019 el consumo energético total de la empresa ha crecido más del 250 %, lo que demuestra claramente el impacto de la carrera global de la IA en los sistemas energéticos.

Energía verde y eficiencia tecnológica

A pesar de la complejidad de la situación, Google destaca que ha logrado «desvincular» parcialmente las emisiones de gases contaminantes del crecimiento del consumo energético. Gracias a la compra masiva de fuentes de energía limpia, las emisiones operativas disminuyeron un 2 % durante el año. La corporación ha comprado energía renovable equivalente a su consumo anual durante nueve años consecutivos. Sin embargo, este equilibrio es anual y algunos centros de datos aún funcionan con combustibles fósiles en ciertos periodos.

Google también trabaja activamente en mejorar la eficiencia de su infraestructura de IA. El indicador de eficiencia energética (PUE) de sus centros de datos fue de 1,09, lo que es un 83 % mejor que el promedio del sector. Específicamente, se informó que los procesadores TPU Ironwood de nueva generación son 30 veces más eficientes que los primeros modelos presentados en 2018. Además, la energía consumida por una sola consulta de texto en los sistemas Gemini se redujo 33 veces en un año.

Energía nuclear y planes futuros

Para cubrir las necesidades energéticas futuras, Google está invirtiendo en fuentes más estables. La empresa está implementando los siguientes proyectos importantes:

el primer acuerdo corporativo del mundo para la compra de energía a través de reactores nucleares modulares pequeños de Kairos Power;

la participación en el reinicio de la central nuclear de Duane Arnold con una capacidad de 600 MW;

inversiones en energía geotérmica y proyectos de fusión termonuclear controlada.

No obstante, persiste el problema de las emisiones indirectas de la cadena de suministro (Scope 3). Debido a la construcción de nuevos centros de datos y la producción de semiconductores especializados, las emisiones de esta categoría aumentaron un 25 %. El informe de Google señala que la IA no solo aumenta el consumo de energía, sino que también ayuda a combatir el cambio climático. Por ejemplo, la optimización de rutas en Google Maps y los sistemas de gestión inteligente de la energía han ayudado a otras organizaciones a reducir 41 millones de toneladas de emisiones de CO2.

En conclusión, los representantes de Google admitieron que la infraestructura de la IA se está desarrollando actualmente más rápido que la transición del sistema energético global hacia fuentes bajas en carbono. Por lo tanto, la tarea principal en los próximos años no será reducir los cálculos, sino crear una nueva infraestructura energética que permita el crecimiento sin dañar el clima.