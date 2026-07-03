La nave espacial Soyuz MS-29 se prepara para el vuelo: finalizado el proceso de carga de combustible

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La nave espacial Soyuz MS-29 se prepara para el vuelo: finalizado el proceso de carga de combustible

La nave espacial tripulada Soyuz MS-29, destinada a transportar la próxima tripulación a la Estación Espacial Internacional (ISS), ha completado con éxito una de las etapas más importantes de su preparación para el vuelo. Este proceso es decisivo para asegurar el funcionamiento prolongado de los sistemas de la nave en el espacio. Así lo informa Ixbt.com.

Según el servicio de prensa de Roskosmos, los especialistas han finalizado la carga de combustible y gases comprimidos en la nave. Tras este evento técnico, la nave regresó al taller de ensamblaje general y ahora pasa a la etapa de verificaciones finales. Estos trabajos de preparación son parte integral de la garantía de seguridad del vuelo espacial.

Próximas etapas y carga de suministros

En los próximos días, los ingenieros comenzarán a cargar los suministros necesarios a bordo de la nave. Asimismo, se volverá a comprobar la estanqueidad de las escotillas y se instalará el aislamiento térmico de pantalla de vacío. Esta capa protectora sirve para proteger la nave de los cambios bruscos de temperatura en el espacio.

Según el plan de preparación, una vez superadas las mediciones de control, la Soyuz MS-29 se acoplará al cohete portador. Esta etapa asegura que la nave y el cohete funcionen como un sistema integrado. Estos procesos, también de interés para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, son un ejemplo brillante de la cooperación aeroespacial internacional.

El «ajuste» final de la tripulación

Poco antes del vuelo, se llevará a cabo el proceso tradicional de «ajuste final» (primerka). En él, los cosmonautas de Roskosmos y los astronautas de la NASA ocuparán sus asientos en el módulo de descenso y se familiarizarán con la ubicación de la carga. Además, la tripulación controlará directamente el funcionamiento de los principales sistemas de a bordo.

Cabe recordar que el vuelo de la nave Soyuz MS-29 hacia la Estación Espacial Internacional está programado para el 14 de julio de este año. Esta misión proporcionará nuevas fuerzas para continuar las investigaciones científicas y el mantenimiento técnico de la estación.

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Abror Shuhratov
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