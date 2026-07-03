Elección de los usuarios: AnTuTu publica el ranking de los smartphones más satisfactorios de junio

·7·Tecnología
Elección de los usuarios: AnTuTu publica el ranking de los smartphones más satisfactorios de junio

El servicio AnTuTu, conocido por medir la potencia técnica de los smartphones, ha presentado el ranking de los dispositivos Android con los que los usuarios estuvieron más satisfechos al cierre de junio. A diferencia de las pruebas de benchmark tradicionales, esta lista no se basa en la velocidad del dispositivo, sino directamente en las opiniones positivas de los propietarios en el uso diario. Esto representa un indicador importante de las necesidades reales de los compradores y su confianza en las marcas. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El primer lugar del ranking fue ocupado inesperadamente por el modelo Oppo K13 Turbo 5G . Este dispositivo logró obtener una valoración positiva del 96,83 % de los usuarios. Según ixbt.com, este alto resultado se debe a su batería de ultra capacidad de 7000 mAh y su tecnología de carga rápida de 80 W. Equipados con un procesador MediaTek Dimensity 8450 y una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, el modelo ha sido reconocido como uno de los dispositivos más equilibrados del segmento medio.

En segundo lugar, con un indicador del 96,67 %, se situó el Nubia Z80 Ultra . Este flagship destaca por sus altas capacidades tecnológicas, especialmente la plataforma Snapdragon 8 Elite de quinta generación y una pantalla con frecuencia de actualización de 144 Hz. Los usuarios valoraron muy positivamente su batería de 7200 mAh y su cámara profesional compuesta por tres módulos de 50 megapíxeles.

La batalla de los flagships y las marcas líderes

El top tres lo completó el Oppo Find X8 Ultra . Con un 95,37 % de los votos, este modelo destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite y su pantalla de resolución 2K. Además, lidera el segmento premium con capacidades de carga cableada de 100 W e inalámbrica de 50 W. El cuarto y quinto lugar fueron ocupados respectivamente por el Nubia Z70S Ultra Photographer Edition y el Oppo Find X8.

La composición general del ranking muestra cuán fuerte es la competencia interna en el mercado chino. Otros dispositivos en la lista también aspiran a la perfección tecnológica:

  • Vivo X300 Ultra y Xiaomi 15 Ultra;
  • Realme GT8 Pro y Honor 400 Pro;
  • OnePlus Ace 6 y Honor GT Pro;
  • Redmi K90 Pro Max y Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X300 Pro y Vivo S30.
Este ranking demuestra que para los usuarios modernos, no solo importa la potencia del CPU, sino que la autonomía y la calidad de la pantalla tienen una importancia primordial. Se observa que las baterías de más de 7000 mAh se están convirtiendo en tendencia. En el mercado de Uzbekistán, la mayoría de estas marcas están disponibles en ventas oficiales o no oficiales, por lo que esta información puede ser una guía útil para quienes buscan un nuevo smartphone.

Los expertos de AnTuTu señalan que, aunque esta lista se basa en valoraciones subjetivas, también refleja qué tan bien han trabajado las marcas en el software y la comodidad de la interfaz de usuario. Los resultados de junio demostraron que las marcas Oppo y Nubia han consolidado significativamente sus posiciones.

SmartphoneAnTuTuOppoNubiaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyRevolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyHoy, 19:57Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Hoy, 19:20Se espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de bateríaSe espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de bateríaHoy, 18:57El operador T2 hace permanente el servicio de internet gratuito en roaming internacionalEl operador T2 hace permanente el servicio de internet gratuito en roaming internacionalHoy, 18:21Los precios de los smartphones plegables de Samsung subirán drásticamente: se espera que el Z Fold 8 Ultra marque un récordLos precios de los smartphones plegables de Samsung subirán drásticamente: se espera que el Z Fold 8 Ultra marque un récordHoy, 17:53Paso inesperado de Microsoft: ya es posible iniciar sesión en Edge con una cuenta de GooglePaso inesperado de Microsoft: ya es posible iniciar sesión en Edge con una cuenta de GoogleHoy, 17:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5