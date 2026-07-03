El Bayern refuerza su defensa: Nathaniel Brown ficha por el club muniqués

El Bayern de Múnich ha cerrado otro fichaje sonado en este mercado de verano. Nathaniel Brown, talentoso lateral izquierdo de la selección alemana, ha dejado el Eintracht Frankfurt para unirse a las filas del equipo muniqués. Este traspaso se considera uno de los pasos clave en la reforma de la línea defensiva del nuevo proyecto liderado por Vincent Kompany. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información oficial del club, se ha firmado un contrato de larga duración con el jugador de 23 años hasta el verano de 2031. El Bayern pagará 55 millones de euros al club de Frankfurt por este traspaso. Además, según el acuerdo, su antiguo club, el Núremberg, recibirá una parte del 12,5% de dicha suma.

Durante las dos últimas temporadas, Nathaniel Brown ha atraído la atención de los expertos gracias a su rendimiento constante con el Eintracht. Ha disputado un total de 75 partidos con el equipo de Frankfurt, logrando anotar 7 goles y dar 13 asistencias. Su actividad, tanto en defensa como en ataque, ha sido muy valorada por los ojeadores muniqueses.

El cumplimiento de un sueño de infancia

Para Nathaniel Brown, originario de Baviera, este traspaso no es solo una nueva etapa deportiva, sino el símbolo de un regreso a casa. Nacido y criado en Amberg, el jugador nunca ha ocultado que ha sido seguidor del Bayern desde su infancia. Según sus palabras, pisar el césped del Allianz Arena como jugador local es un honor indescriptible.

«Es difícil describir estos sentimientos con palabras. El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo. Como soy de esta región, casi todo el mundo en mi ciudad natal apoya a este equipo. Es muy valioso para mí y es un paso inmenso en mi carrera», subrayó el jugador en una entrevista concedida al servicio de prensa del club.

Brown también señaló que su camino en el fútbol profesional no ha sido fácil. Confesó que antes de los 17 años ni siquiera imaginaba que sería lateral izquierdo. Solo después de cambios en las categorías inferiores se dio cuenta de que podía alcanzar el nivel profesional. Sin embargo, jugar en un club grande como el Bayern fue durante mucho tiempo un sueño inalcanzable.

Objetivos para la nueva temporada

En el equipo dirigido por Vincent Kompany, Nathaniel Brown está listo para luchar por un puesto en el once titular. Su llegada refuerza la competencia en el lateral izquierdo y aporta diversidad a los esquemas tácticos. El jugador tiene la intención de ganar muchos títulos con su nuevo club y justificar la confianza de los aficionados.

«Quiero alcanzar el máximo nivel de éxito. Mi objetivo principal es ganar muchos títulos con el Bayern y celebrarlos con nuestros aficionados. En el plano personal, quiero seguir creciendo y mejorando mis habilidades», añadió el defensa. Los aficionados muniqueses han acogido con entusiasmo este fichaje, considerándolo un movimiento estratégico para rejuvenecer la defensa del equipo.