El club madrileño, el Real Madrid, está cerca de realizar otro movimiento impactante en el mercado de transferencias. El gigante español tiene actualmente en su mira al extremo Michael Olise, quien está brillando con el Bayern Munich. Según los informes, el «club blanco» estaría dispuesto a pagar la cifra récord de 223 millones de euros por el futbolista francés de 24 años. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Si este traspaso se concreta, Michael Olise se convertirá en el jugador más caro de la historia del fútbol, superando el récord de 2017 cuando Neymar pasó del FC Barcelona al PSG. Florentino Pérez, fiel a su política de «Galácticos», continúa reuniendo a los talentos más brillantes del mundo en el estadio Santiago Bernabéu.

Saha: «Son cifras increíbles»

El exdelantero de la selección francesa, Louis Saha, expresó su opinión sobre este posible traspaso en una entrevista con Goal.com. Según él, Olise merece tal reconocimiento debido a su crecimiento en los últimos dos años. Aunque Saha admitió que los precios en el fútbol moderno son excesivamente altos, valoró positivamente el talento del jugador.

«Son cifras totalmente locas. Pero creo que merece este tipo de debates. Lo que el chico ha logrado en uno o dos años es simplemente increíble», afirma Louis Saha. De hecho, la carrera de Olise ha ascendido rápidamente: en 2021 jugaba con el Reading en la Championship inglesa.

Michael Olise registró resultados fenomenales en la temporada 2025-26. Marcó 25 goles y dio 28 asistencias en todas las competiciones. Precisamente esta eficacia no pasó desapercibida para los scouts del Real Madrid. Los madrileños lo ven como el candidato principal para formar un tridente ofensivo temible junto a Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Actualmente, Olise es bicampeón de la Bundesliga con el Bayern Munich y se ha convertido en una pieza fundamental de la selección de Francia para el Mundial 2026. Su técnica, visión de juego y habilidad en jugadas a balón parado lo han convertido en uno de los centrocampistas ofensivos más peligrosos del mundo.

Si este acuerdo se concreta, iniciará una nueva era no solo para el Real Madrid, sino para todo el mercado del fútbol europeo. Sin duda, este traspaso será interesante para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, ya que el club madrileño siempre ha sido uno de los equipos con más seguidores en la región.