El gigante tecnológico surcoreano Samsung, mientras trabaja en sus futuros smartphones insignia, está cerca de resolver un problema que ha frustrado a los usuarios durante años. Según la información más reciente, el modelo Galaxy S27 Ultra podría finalmente lograr un aumento significativo en la capacidad de su batería. Para los fans de la marca, esta sería una de las mayores novedades tras siete años de estancamiento. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el prestigioso insider Schrodinger (Phone Futurist), los ingenieros de Samsung están considerando la posibilidad de instalar en el Galaxy S27 Ultra una batería con una capacidad de entre 5600 y 6020 mAh. Anteriormente se suponía que la empresa optaría cautelosamente por una variante de 5200 mAh, pero actualmente los elementos de mayor potencia desarrollados por la división Samsung SDI se han convertido en una prioridad.

Enfoque tecnológico e innovaciones

Lo curioso es que Samsung no planea cambiar a las baterías de silicio-carbono (Si-C) que los fabricantes de smartphones chinos (como Xiaomi y Honor) utilizan activamente. En su lugar, la empresa pretende perfeccionar las baterías de iones de litio tradicionales. Este proceso se llevará a cabo mediante la mejora de la estructura de las celdas, una disposición más compacta de los componentes y el aumento de la densidad de almacenamiento de energía.

Asimismo, han surgido datos preliminares sobre el nuevo modelo de la serie, el Galaxy S27 Pro. Según estos, se espera que dicho dispositivo esté equipado con una batería de 5000 mAh. Este indicador podría ser un resultado superior a lo esperado para un modelo de gama media dentro de la línea insignia.

Cabe señalar que el insider Schrodinger, quien difundió esta noticia, predijo anteriormente con precisión las especificaciones técnicas del Galaxy S26 Plus y ganó credibilidad con información sobre el modelo aniversario del iPhone (iPhone 20). La publicación ixbt.com también confirma que los datos de esta fuente son cercanos a la realidad.

En el mercado de Uzbekistán, los insignia de Samsung siempre se han destacado por la calidad de su cámara y el brillo de su pantalla. Sin embargo, muchos usuarios locales preferían la capacidad de autonomía de los competidores (especialmente las marcas chinas). Si el Galaxy S27 Ultra realmente tuviera una capacidad superior a 6000 mAh, sin duda elevaría la dominancia de este modelo en el mercado a un nivel absoluto.

Por ahora, no hay que olvidar que estos cambios se encuentran en fase de prueba y diseño. Si el plan se concreta, Samsung superará el "límite" de 5000 mAh mantenido durante años e iniciará una nueva era en la autonomía de los smartphones.