Se espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de batería

·64·Tecnología
Se espera que el Samsung Galaxy S27 Ultra establezca un récord en capacidad de batería

El gigante tecnológico surcoreano Samsung, mientras trabaja en sus futuros smartphones insignia, está cerca de resolver un problema que ha frustrado a los usuarios durante años. Según la información más reciente, el modelo Galaxy S27 Ultra podría finalmente lograr un aumento significativo en la capacidad de su batería. Para los fans de la marca, esta sería una de las mayores novedades tras siete años de estancamiento. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según el prestigioso insider Schrodinger (Phone Futurist), los ingenieros de Samsung están considerando la posibilidad de instalar en el Galaxy S27 Ultra una batería con una capacidad de entre 5600 y 6020 mAh. Anteriormente se suponía que la empresa optaría cautelosamente por una variante de 5200 mAh, pero actualmente los elementos de mayor potencia desarrollados por la división Samsung SDI se han convertido en una prioridad.

Enfoque tecnológico e innovaciones

Lo curioso es que Samsung no planea cambiar a las baterías de silicio-carbono (Si-C) que los fabricantes de smartphones chinos (como Xiaomi y Honor) utilizan activamente. En su lugar, la empresa pretende perfeccionar las baterías de iones de litio tradicionales. Este proceso se llevará a cabo mediante la mejora de la estructura de las celdas, una disposición más compacta de los componentes y el aumento de la densidad de almacenamiento de energía.

Asimismo, han surgido datos preliminares sobre el nuevo modelo de la serie, el Galaxy S27 Pro. Según estos, se espera que dicho dispositivo esté equipado con una batería de 5000 mAh. Este indicador podría ser un resultado superior a lo esperado para un modelo de gama media dentro de la línea insignia.

Cabe señalar que el insider Schrodinger, quien difundió esta noticia, predijo anteriormente con precisión las especificaciones técnicas del Galaxy S26 Plus y ganó credibilidad con información sobre el modelo aniversario del iPhone (iPhone 20). La publicación ixbt.com también confirma que los datos de esta fuente son cercanos a la realidad.

En el mercado de Uzbekistán, los insignia de Samsung siempre se han destacado por la calidad de su cámara y el brillo de su pantalla. Sin embargo, muchos usuarios locales preferían la capacidad de autonomía de los competidores (especialmente las marcas chinas). Si el Galaxy S27 Ultra realmente tuviera una capacidad superior a 6000 mAh, sin duda elevaría la dominancia de este modelo en el mercado a un nivel absoluto.

Por ahora, no hay que olvidar que estos cambios se encuentran en fase de prueba y diseño. Si el plan se concreta, Samsung superará el "límite" de 5000 mAh mantenido durante años e iniciará una nueva era en la autonomía de los smartphones.

SamsungGalaxy S27 UltraBateríaSmartphoneTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Revolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyRevolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de SonyHoy, 19:57Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Carrera de la IA: el consumo energético de Google aumentó un 37 %Hoy, 19:20El operador T2 hace permanente el servicio de internet gratuito en roaming internacionalEl operador T2 hace permanente el servicio de internet gratuito en roaming internacionalHoy, 18:21Los precios de los smartphones plegables de Samsung subirán drásticamente: se espera que el Z Fold 8 Ultra marque un récordLos precios de los smartphones plegables de Samsung subirán drásticamente: se espera que el Z Fold 8 Ultra marque un récordHoy, 17:53Paso inesperado de Microsoft: ya es posible iniciar sesión en Edge con una cuenta de GooglePaso inesperado de Microsoft: ya es posible iniciar sesión en Edge con una cuenta de GoogleHoy, 17:30Un serio competidor para Starlink: Amazon lanza su Internet por satéliteUn serio competidor para Starlink: Amazon lanza su Internet por satéliteHoy, 16:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5